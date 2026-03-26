“키링 납 기준치 549배 초과” 해외직구 어린이 제품 10개 ‘부적합’

해외직구 어린이 학용품·의류 등 29개 안전성 검사 필통·가방 등 유해물질 기준 초과해 판매 중단 요청

알리익스프레스 등 해외 온라인플랫폼에서 판매하는 어린이 키링에서 국내 기준치의 549배를 초과하는 납이 검출됐다.

서울시는 새 학기를 맞아 알리익스프레스·테무·쉬인에서 판매 중인 어린이 학용품·간절기 의류·잡화 등 총 29개 제품에 대해 안전성 검사를 시행한 결과 이같이 조사됐다고 26일 밝혔다.

조사 대상 제품은 어린이 학용품(19개), 어린이 의류(4개), 어린이 잡화(4개), 초저가 제품(2개)으로 그 중 10개 제품이 산업통상부가 고시한 국내 안전기준에 부적합한 것으로 확인됐다.

시에 따르면 색연필·필통 2종, 리코더·멜로디언 등 총 5개 ‘어린이 학용품’에서 프탈레이트계 가소제와 납, 카드뮴 등 유해물질이 다량 검출됐다.

필통 1종을 제외한 4개 제품의 겉면 가죽 및 투명 플라스틱 부분에서 프탈레이트계 가소제가 국내 기준치를 모두 초과했다. 프탈레이트계 가소제는 내분비계 장애를 일으킬 수 있는 물질로 생식기능에 영향을 미친다. 접촉 시 눈과 피부 등에 자극을 일으킬 수도 있다.

리코더 케이스에서는 기준치의 309.9배가 검출됐다. 그 외 필통(235.4배), 색연필(181배), 멜로디언 케이스(147.5배) 순으로 나타났다.

어린이 책가방 2개 제품에서도 프탈레이트계 가소제, 납 등 유해물질이 검출되었다. 가방 앞면 캐릭터 가죽 부위에서는 프탈레이트계 가소제가 75.9배 초과됐다.

필통과 멜로디언의 지퍼 및 원단에서는 납이 기준치 대비 최대 17.4배, 멜로디언 케이스에서는 카드뮴이 기준치의 9배를 초과했다. 납이 기준치 이상으로 노출되면 생식기능에 해를 끼칠 수 있고 아이 학습과 행동에 문제를 일으킬 수 있다. 특히 어린이 완구 및 기타 제품 중 키링 종 모형에서는 납이 549배 초과 검출돼 주의가 필요한 것으로 나타났다.

스티커 원단과 접착면에서는 프탈레이트계 가소제와 카드뮴이 각각 최대 55.1배, 6.4배 초과 검출됐다. 카드뮴은 간과 신장에 축적되는 발암성 물질로 호흡계와 소화계 등에 문제를 발생시킬 수 있다. 연필깎이는 어린이의 손이 쉽게 닿는 부위에 날카로운 끝(칼날 모서리)이 노출돼 물리적 안전기준을 충족하지 못했다.

시는 이번 검사 결과를 바탕으로 부적합 10개 제품에 대해 해당 온라인플랫폼에 판매 중단을 요청했다. 안전성 검사 결과는 서울시 홈페이지(seoul.go.kr) 또는 서울시전자상거래센터 홈페이지(ecc.seoul.go.kr)에서 상시 확인할 수 있다.