트럼프 “방중 5월 14~15일로 조정···하반기 시진핑 미 답방 검토”

이란전으로 인해 연기된 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문 및 시진핑 중국 국가주석과의 미·중 정상회담이 5월 중순으로 재조정됐다.

트럼프 대통령은 25일(현지시간) 트루스소셜에 “이란 군사 작전으로 연기됐던 시 주석과의 회동이 조정돼 5월 14~15일 베이징에서 열릴 예정”이라며 “시 주석과 함께하는 시간을 매우 기대하고 있으며 이는 기념비적인 행사가 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “올해 하반기 워싱턴에서 시 주석과 펑리위안 여사를 위한 답방 행사도 개최할 예정”이라며 “양측 대표단이 역사적인 방문을 위한 준비를 마무리하고 있다”고 덧붙였다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인도 이날 브리핑에서 “트럼프 대통령과 시 주석의 오랫동안 기다려온 회담이 5월 14∼15일 열릴 예정임을 기쁘게 알려드린다”고 밝혔다. 이어 “트럼프 대통령과 영부인 멜라니아 여사는 추후 발표될 일정에 따라 시 주석과 부인 펑리위안 여사의 답방을 올해 워싱턴에서 주최할 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령의 방중은 애초 오는 31일부터 다음 달 2일까지로 잡혀 있었다. 하지만 지난달 28일 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁을 시작하고, 전쟁이 예상보다 장기화할 가능성이 커지면서 트럼프 대통령은 지난 16일 “한 달 정도 (중국에) 연기를 요청했다”고 밝힌 바 있다. 이후 양국은 정상회담 일정을 새로 잡기 위한 논의를 진행해왔으며 예정보다 한 달 반 정도 늦춰진 시점으로 일정을 다시 잡았다.

레빗 대변인은 이번에 조정된 방중 일정 전까지 종전이 이뤄질 수 있냐는 물음에 “다시 말하지만 우리는 (이란 전쟁 기간을) 약 4∼6주로 추정해왔다”며 “그러니 당신은 그것을 계산할 수 있다”고 답했다.

이를 두고 AP통신은 “레빗 대변인은 트럼프 대통령의 방중 전에 전쟁이 종착점에 이를 수 있다는 낙관적 어조를 내놨다”고 분석했다.

레빗 대변인은 ‘두 정상이 종전과 관련해 대화했는가. 그것(종전)이 조정된 회담을 하기 위한 전제였나’라는 질의엔 “아니다”라고 선을 긋고서 “트럼프 대통령이 전투 작전 기간 이곳(미국)에 머무는 것이 매우 중요하다는 것을 시 주석이 이해했다. 그는 당연히 연기 요청을 이해했고 수락했다”고 답했다.