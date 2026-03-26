김정은, ‘첫 방북’ 벨라루스 대통령 환대…러시아 매개로 양국 밀착

알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 25일 김정은 북한 국무위원장 초청으로 북한을 방문했다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 화환을 대신 전달하는 등 러시아를 매개로 양국 관계 강화에 초점을 맞출 것으로 예상된다.

김 위원장이 25일 평양 김일성광장에서 북한을 공식 방문한 루카셴코 대통령을 맞이해 환영하는 의식이 진행됐다고 북한 공식매체 조선중앙통신이 26일 보도했다. 벨라루스 대통령의 북한 방문은 이번이 처음이다.

통신은 “벨라루씨공화국 대통령이 탄 차가 김일성광장에 도착하자 김정은 동지께서 알렉싼드르 루까쉔꼬(루카셴코) 동지를 반갑게 맞이하시고 대통령의 조선민주주의인민공화국 방문을 열렬히 환영하시였다”라고 밝혔다.

루카셴코 대통령은 북한군 명예위병대장으로부터 영접 보고를 받고 김 위원장 안내에 따라 북한군 명예위병대를 사열했다고 통신은 전했다. 통신은 “루까쉔꼬 동지는 조선민주주의인민공화국 정부와 인민의 환대에 충심으로 되는 사의를 표시하였다”라고 밝혔다.

루카셴코 대통령은 김 위원장과 함께 평양에 있는 해방탑을 방문해 헌화했다. 통신은 “김정은 동지께서와 알렉싼드르 루까쉔꼬 동지는 조선의 해방을 위한 성전에서 고귀한 생명을 바친 쏘련군 열사들을 추모하여 묵상하시였다”라고 전했다.

루카셴코 대통령은 역대 북한 최고지도자인 김일성 주석과 김정일 국방위원장 시신이 안치된 금수산태양궁전도 찾았다. 김덕훈 내각 제1부총리가 동행했다. 루카셴코 대통령은 푸틴 대통령이 보낸 화환을 전달했다.

북한과 벨라루스가 러시아를 매개로 관계 강화를 추진하는 모습으로 풀이된다. 벨라루스는 러시아의 맹방이며 북한은 우크라이나 전쟁 발발 이후 러시아와 동맹에 버금가는 관계로 발전했다. 러시아 타스통신에 따르면 루카셴코 대통령은 이날까지 북한에 머물며 김 위원장과 정상회담을 가질 예정이다.