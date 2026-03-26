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‘어도어 대 다니엘·민희진’ 430억 손배 소송 오늘 시작

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본문 요약

걸그룹 뉴진스의 원 소속사 어도어가 멤버 다니엘과 민희진 전 대표 등을 대상으로 제기한 430억대 손해배상 소송이 26일 시작된다.

어도어는 지난해 12월 다니엘과의 전속계약 해지를 발표하며 "이번 분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해서는 법적 책임을 물을 예정"이라며 손해배상 청구를 예고했다.

서울중앙지법은 어도어가 제기한 손해배상소송을 하이브와 민 전 대표 간 주식 분쟁을 맡았던 재판부에 배당했다.

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‘어도어 대 다니엘·민희진’ 430억 손배 소송 오늘 시작

입력 2026.03.26 07:58

  • 오경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

민희진 어도어 전 대표가 지난달 25일 서울 종로구 교원챌린지홀에서 열린 하이브와의 255억 풋옵션 소송 1심 승소 관련 기자회견에서 물을 마시고 있다. 문재원 기자

민희진 어도어 전 대표가 지난달 25일 서울 종로구 교원챌린지홀에서 열린 하이브와의 255억 풋옵션 소송 1심 승소 관련 기자회견에서 물을 마시고 있다. 문재원 기자

걸그룹 뉴진스의 원 소속사 어도어가 멤버 다니엘과 민희진 전 대표(현 오케이 레코즈 대표) 등을 대상으로 제기한 430억대 손해배상 소송이 26일 시작된다.

서울중앙지법 민사합의31부(재판장 남인수)는 이날 오전 10시 어도어가 다니엘과 그의 가족, 민 전 대표를 상대로 제기한 소송의 첫 변론준비기일을 연다. 변론준비기일은 민사소송에서 본격적인 변론과 심리에 앞서 판사와 당사자가 만나 쟁점과 증거를 정리하는 절차다.

어도어는 지난해 12월 다니엘과의 전속계약 해지를 발표하며 “이번 분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해서는 법적 책임을 물을 예정”이라며 손해배상 청구를 예고했다.

서울중앙지법은 어도어가 제기한 손해배상소송을 하이브와 민 전 대표 간 주식 분쟁을 맡았던 재판부에 배당했다. 청구액은 약 430억9000여만원이다.

앞서 뉴진스 멤버들은 지난해 11월 어도어의 전속계약 위반으로 계약이 해지됐다고 주장하며 계약 유효 확인 소송을 제기했으나 법원은 1심에서 계약이 유효하다며 어도어 측 손을 들어줬다. 멤버들은 항소를 포기하고 어도어로의 복귀 의사를 차례로 밝혔다. 하니·해린·혜인의 복귀는 확정됐지만, 어도어는 다니엘에게 계약해지를 통보했다. 민지는 구체적인 복귀 조건을 협의 중인 것으로 알려졌다.

어도어, 다니엘·민희진에 431억 손배청구···‘하이브-민희진’ 재판부가 맡는다

어도어가 계약해지를 통보한 뉴진스 소속 다니엘과 민희진 전 어도어 대표 등에게 430억원대 손해배상을 청구했다. 이 소송은 하이브와 민 전 대표 간 주식 분쟁을 맡았던 재판부에 배당됐다. 30일 법조계에 따르면 서울중앙지법은 어도어가 다니엘과 그 가족 1명, 민 전 대표를 상대로 낸 손해배상 소송을 민사합의31부(재판장 남인수)에 배당했다. 청구액은 ...

https://www.khan.co.kr/article/202512301800001

민희진 “255억 포기할 테니 모든 소송 끝내자”···하이브에 ‘5인 뉴진스’ 약속 요청

하이브와의 주식 매매대금 청구 소송에서 승소한 민희진 전 어도어 대표(현 오케이 레코즈 대표)가 하이브에게 모든 분쟁을 멈추자고 공개 제안했다. 민 대표는 25일 오후 서울 시내 모처에서 기자회견을 열고 “제가 승소의 대가로 받을 255억원을 포기할테니 (하이브도) 현재 진행 중인 모든 민·형사 소송과 분쟁을 멈춰달라”며 “이 제안에는 저 개인, 뉴진...

https://www.khan.co.kr/article/202602251610001

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