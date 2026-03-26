‘어도어 대 다니엘·민희진’ 430억 손배 소송 오늘 시작

걸그룹 뉴진스의 원 소속사 어도어가 멤버 다니엘과 민희진 전 대표(현 오케이 레코즈 대표) 등을 대상으로 제기한 430억대 손해배상 소송이 26일 시작된다.

서울중앙지법 민사합의31부(재판장 남인수)는 이날 오전 10시 어도어가 다니엘과 그의 가족, 민 전 대표를 상대로 제기한 소송의 첫 변론준비기일을 연다. 변론준비기일은 민사소송에서 본격적인 변론과 심리에 앞서 판사와 당사자가 만나 쟁점과 증거를 정리하는 절차다.

어도어는 지난해 12월 다니엘과의 전속계약 해지를 발표하며 “이번 분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해서는 법적 책임을 물을 예정”이라며 손해배상 청구를 예고했다.

서울중앙지법은 어도어가 제기한 손해배상소송을 하이브와 민 전 대표 간 주식 분쟁을 맡았던 재판부에 배당했다. 청구액은 약 430억9000여만원이다.

앞서 뉴진스 멤버들은 지난해 11월 어도어의 전속계약 위반으로 계약이 해지됐다고 주장하며 계약 유효 확인 소송을 제기했으나 법원은 1심에서 계약이 유효하다며 어도어 측 손을 들어줬다. 멤버들은 항소를 포기하고 어도어로의 복귀 의사를 차례로 밝혔다. 하니·해린·혜인의 복귀는 확정됐지만, 어도어는 다니엘에게 계약해지를 통보했다. 민지는 구체적인 복귀 조건을 협의 중인 것으로 알려졌다.