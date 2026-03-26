경북도, 대만서 안동소주 홍보행사…프리미엄 증류주 판로 확대

경북도가 안동소주의 해외 판로 확대를 위해 대만 시장 공략에 나섰다.

경북도는 지난 23일부터 26일까지 대만 타이베이 일대에서 안동시·안동소주협회·경북통상과 협업해 안동소주 홍보행사를 추진했다고 밝혔다.

이번 행사는 증류주 소비 기반이 탄탄한 대만에서 한국산 전통주에 대한 관심이 높아지는 흐름에 맞춰 안동소주의 현지 인지도를 높이고 아시아 시장 수출길을 넓히기 위해 마련됐다. 한국산 주류의 대만 수출액은 2023년 약 80억원에서 2024년 약 105억원으로 늘었다.

행사는 대만 내 한국식품 전문점에서 진행됐다. 안동소주 공동브랜드와 도지사 품질인증 제품을 중심으로 전시·시식 프로그램을 운영하며 현지 방문객에게 안동소주의 역사와 제조 방식, 풍미를 소개했다.

안동소주는 750여년 전인 1200년대 후반 고려 충렬왕 때 탄생했다. 일본 원정을 위해 안동에 주둔하고 있던 몽골군이 증류주 만드는 기술을 전수했다고 전해진다. 이후 안동소주는 집에서 담가 먹는 ‘가양주’로 이어졌다. 현재 만드는 비법은 경북 무형문화재로 지정됐다.

경북도는 2023년 12월 안동시에서 생산한 곡류 100%를 사용하고 안동시에 있는 양조장에서 생산된 증류식 소주에만 ‘안동소주’라는 이름을 붙일 수 있는 품질 인증 기준을 만들었다.

증류 원액과 정제수 외 첨가물 사용을 금지하고 알코올 도수는 30% 이상으로 제한했다. 생산 이후 6개월 이상 숙성하도록 하는 기준도 포함됐다.

경북도는 현지 주류 전문가와 유통 관계자들이 안동소주의 프리미엄 이미지에 대해 긍정적으로 평가했다고 설명했다. 대만 주류 전문가 유정림씨는 “제품마다 은은한 곡물향과 단맛의 차별화가 뚜렷해 대만 소비자층에서 충분한 선택지를 가질 수 있는 경쟁력을 갖췄다”고 말했다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “이번 홍보행사를 통해 안동소주의 우수성과 제품력을 현지에 알리고 유통업계와 접점을 마련하는 계기가 됐다”며 “해외 판로 확대를 위한 행정적 지원을 강화하겠다”고 말했다.