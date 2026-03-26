서울시 ‘강동구 명일동 땅꺼짐’ 구간 9호선 공사 재개

서울시가 지난해 3월 강동구 명일동 땅꺼짐(싱크홀)이 발생했던 9호선 공사 현장의 지반 보강을 마치고 오는 31일부터 공사를 재개한다고 26일 밝혔다.

시는 최근 3개월간 터파기 구간 주변 비정상 누수 점검과 개척 구간 주변 하수시설물(하수관로·맨홀· 빗물받이 등) 상태 점검, 전기비저항 탐사 등 현장 전반에 대한 정밀 점검을 실시했다. 또 기술 자문 및 국토교통부 중앙지하사고조사위원회 조사 결과 등을 반영해 지반·터널 안정성을 강화했다.

터널 굴착 시 주변 지반과 외력 하중에 최대한 견딜 수 있는 보강공법을 적용한 보완설계도 마쳤다고 시는 설명했다. 지반 변형 억제를 위해 터널 주변 지반에 구멍 뚫린 강관을 매설하고 내부에 고결제를 주입해 지반 안정성을 높이는 ‘강관보강 그라우팅’ 공법도 시공할 계획이다.

터널 굴진에 따른 내부 관찰을 위해 토질·지질 분야 터널 시공 전문가를 추가 투입하고, 터널 굴진면 상태를 디지털 데이터로 저장해 기록·분석하는 ‘디지털 맵핑’ 기술을 활용해 공정의 안전성을 확보할 방침이다.

아울러 공사 안전과 품질을 면밀히 관리하기 위해 작업 시 폐쇄회로(CC)TV 상시 촬영과 동영상 기록도 관리한다.

앞서 시는 지난해 땅꺼짐 발생 후 약 9개월간 국토부와 함께 사고원인을 조사해 왔다. 조사 결과, 설계·시공 단계에서 확인하지 못한 지하 심층 풍화대 불연속면이 지하 수위 저하와 하수관 누수로 약해지면서 미끄러진 것으로 나타났다. 또 설계 하중을 초과하는 외력이 터널에 작용해 터널 붕괴와 땅꺼짐으로 이어진 것으로 분석됐다.

임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 “시민이 안심하고 공사 구간을 지날 수 있도록 점검을 강화하고 터널 지반의 안정성을 충분히 확보해 공사를 재개하기로 했다”며 “앞으로 서울 시내 모든 현장을 시민 안전 중심으로 관리하고 사고 피해자 보상도 제도적 범위 내에서 더 신속하게 처리될 수 있도록 챙기겠다”고 말했다.