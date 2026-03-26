기후변화에 사라지는 꿀벌···정부 ‘인공 겨울’로 생태계 지킨다

농진청, 월동 환경 유지 기술 2종 개발 “기후 위기가 부순 생체 시계 복원”

겨울철 이상고온으로 인한 꿀벌 집단 폐사를 막기 위해 정부가 ‘월동 환경 제어’ 기술을 내놓으며 대응에 나섰다. 기후변화로 무너진 꿀벌 생존 조건을 인위적으로 복원하겠다는 시도다.

농촌진흥청은 벌통 주변의 온·습도를 안정적으로 유지해 꿀벌의 겨울잠을 돕는 ‘꿀벌 월동 환경 유지 기술’ 2종을 개발했다고 26일 밝혔다.

최근 겨울철 낮 기온이 이례적으로 오르는 현상이 반복되면서 꿀벌 생태계에도 이상 신호가 이어지고 있다. 겨울철 기온이 12도 이상인 날이 사흘 이상 지속하면 여왕벌이 계절을 착각해 산란을 시작하고 육아에 투입된 일벌은 호르몬 변화로 수명이 급격히 줄어든다. 그 결과 봄이 오기 전 일벌이 집단 폐사하면서 벌무리 전체가 붕괴하는 피해로 이어진다.

꿀벌 폐사는 양봉 산업에 그치지 않는다. 과수·채소 등 수분에 의존하는 농업 전반의 생산량 감소로 연결되며, 생태계 균형에도 영향을 미치는 ‘연쇄 위기’로 이어진다.

이에 따라 농진청은 실내형과 야외형으로 나눈 월동 기술을 개발했다.

먼저 ‘꿀벌 월동 저장고’는 실내 온도를 5도 안팎으로 유지하고 습도를 70% 이하로 제어하는 저온 제습 시스템을 적용했다. 일반 제습기 대신 공기 중 수분을 얼음으로 만들어 제거하는 방식으로 저온에서도 안정적으로 습도를 관리할 수 있도록 설계됐다. 꿀벌의 생태 특성을 고려해 저소음 모터와 공기정화 필터를 적용하고 시각 자극을 줄이기 위해 붉은 조명도 도입했다.

야외 벌통을 위한 ‘물주머니 활용 보온 기술’은 물의 상태 변화에서 발생하는 잠열을 활용한 것이 핵심이다. 마그네타이트를 포함한 물주머니를 벌통 외부에 설치하면 밤에는 물이 얼면서 열을 방출하고, 낮에는 녹으면서 열을 흡수해 온도 변화를 완화한다. 실제 농가 적용 결과 벌통 외부 온도 변동 폭이 크게 줄어드는 효과가 확인됐다.

농진청은 두 기술에 대한 특허 출원을 마쳤으며 2027년까지 현장 검증을 거쳐 2028년부터 시범 보급에 나설 계획이다.

성제훈 국립농업과학원장은 “꿀벌 감소는 곧 농업 생산 기반과 생태계 위기로 이어진다”며 “기술 보급을 통해 꿀벌 생존 환경을 안정적으로 유지하는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.