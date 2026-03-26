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종량제 봉투 최소 6개월치 비축··· 부산시 “시장교란 행위 엄정 대응”

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본문 요약

중동 정세 불안에 따른 종량제 봉투 가격 인상·품귀 우려가 커지자 부산시가 대응에 나섰다.

특히 비정상적 대량 구매나 유통 교란 행위의 단속을 강화해 시장 불안을 최소화할 방침이다.

부산시 관계자는 "종량제 봉투 가격은 각 구·군 조례로 정하는 구조이기 때문에 이번 중동 사태 등의 영향으로 인해 바로 인상되지는 않는다"며 "시민 불안을 악용한 시장 교란 행위에는 엄정하게 대응하겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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종량제 봉투 최소 6개월치 비축··· 부산시 “시장교란 행위 엄정 대응”

입력 2026.03.26 09:48

수정 2026.03.26 10:50

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  • 김준용 기자

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16개 구·군 물량 전수조사…최대 16개월치 확보

부산시청사. 경향신문 자료사진

부산시청사. 경향신문 자료사진

중동 정세 불안에 따른 종량제 봉투 가격 인상·품귀 우려가 커지자 부산시가 대응에 나섰다.

부산시는 최근 16개 구·군 의 종량제 봉투 물량을 전수조사 했더니 최소 6개월에서 최대 16개월의 비축 물량을 확보하고 있는 것으로 확인했다고 26일 밝혔다.

부산시는 전반적인 공급에 문제는 없지만 중동 정세가 안정될 때까지 시민 불안 심리를 해소하고, 만에 하나 발생할 수 있는 사재기 발생을 막기 위해 비상 관리체계를 가동하기로 했다.

우선 부산시는 구·군과 비상대책반을 꾸려 수급 상황을 매일 모니터링하고, 필요시에는 1인당 구매 제한 등의 시행을 검토하기로 했다. 특히 비정상적 대량 구매나 유통 교란 행위의 단속을 강화해 시장 불안을 최소화할 방침이다.

부산시 관계자는 “종량제 봉투 가격은 각 구·군 조례로 정하는 구조이기 때문에 이번 중동 사태 등의 영향으로 인해 바로 인상되지는 않는다”며 “시민 불안을 악용한 시장 교란 행위에는 엄정하게 대응하겠다”고 말했다.

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