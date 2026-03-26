홍성군 ‘종량제 봉투 공급 안정화’ 추진···생활폐기물 감량 캠페인도

충남 홍성군이 중동 사태로 인한 원자재 수급 불안에 선제 대응하기 위해 종량제 봉투 공급 안정화와 생활폐기물 감량 캠페인을 동시에 추진하고 나섰다.

홍성군은 최근 중동 지역 긴장 고조에 따른 국제 유가 상승으로 종량제 봉투의 주원료인 폴리에틸렌(PE) 등 석유화학 제품의 공급망 불안이 커지자 봉투 수급 안정 대책과 ‘쓰레기 줄이기’ 캠페인을 병행 추진한다고 26일 밝혔다.

군에 따르면 중동발 지정학적 리스크로 글로벌 원자재 시장이 흔들리면서 봉투 제작에 필요한 원료 확보에 대한 우려가 전국적으로 확산되고 있다. 이에 따라 홍성군은 선제적으로 행정력을 집중해 종량제 봉투 공급 차질을 사전에 차단하겠다는 방침이다.

군은 우선 유통 물량을 철저히 관리해 일시적인 사재기나 수요 급증으로 인한 주민 불편을 최소화할 계획이다. 원재료 수급 상황을 실시간으로 점검하면서 봉투 생산과 유통 전반을 안정적으로 유지하기 위한 행정력도 집중한다.

이밖에도 플라스틱·비닐·종이류 등 재활용품의 철저한 분리배출, 택배 상자와 페트병 압착을 통한 부피 최소화, 음식물 쓰레기 수분 제거 등을 캠페인 핵심 실천 방안으로 제시했다. 종량제 봉투 내 재활용 가능 자원을 분리하는 것만으로도 봉투 사용량을 크게 줄일 수 있다는 게 군의 설명이다.

군은 이번 상황을 단순한 위기가 아닌 자원순환 효율을 높이는 계기로 삼기로 했다. 군은 생활폐기물 배출량 자체를 줄이는 ‘배출량 다이어트’를 통해 봉투 사용을 줄이고 동시에 환경 보호 효과도 거두겠다는 구상이다.

군 관계자는 “국제적인 원자재 수급 불안 속에서도 종량제 봉투 사용에 차질이 없도록 공급망을 관리하고 있다”며 “위기 극복을 위해서는 군민들의 자발적인 참여가 무엇보다 중요한 만큼 생활 속 쓰레기 줄이기와 올바른 분리배출에 적극 동참해 달라”고 말했다.