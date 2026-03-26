정부, 31일 추경안 국회 제출…당정 ‘민생지원금 지급’ 취약계층·지방 우대 공감대

중동 사태로 인한 경제 비상 상황에 대응하기 위한 추가경정예산안이 31일 국회에 제출된다. 여당과 정부는 취약계층과 지방을 더 지원한다는 원칙으로 민생지원금을 지급하는 방안을 25조원 규모의 추경안에 담기로 했다고 26일 밝혔다.

한정애 더불어민주당 정책위의장은 이날 국회에서 열린 추경안 편성 관련 당정협의를 마치고 기자들과 만나 ‘지역화폐 민생지원금은 어떤 방식으로 지급하나’라는 질문에 “완전히 확정되지 않았지만 (이란 전쟁에 따른) 피해가 많은 서민과 취약계층을 중심으로 지원이 보강될 필요가 있다는 공감대가 있었다”라고 답했다.

한 정책위의장은 그러면서 “대통령께서 늘 말씀하셨듯 서울과 수도권에서 멀수록 지방을 우대하는 기준, 어려운 계층에 조금 더 지원될 수 있는 기준에 따라 지원될 예정”이라고 말했다. 그는 “세부 사안은 정부가 추경안을 (국회에) 제출할 때 보고받기로 했다”고 말했다.

한 정책위의장은 ‘보편 지원인지 취약계층만 집중 지원하는 건가’라는 질문에 “석유류 가격의 최고가격제는 보편적으로 지원되는 방식이다. 이용하는 사람 모두에게 지원된다”며 “지역화폐 민생 안정 지원과 관련해선 더 충격이 큰 계층에 지원한다는 원칙이 있다”라고 답했다.

국회 예산결산특별위원회 여당 간사인 이소영 의원은 기자들과 만나 ‘소득 하위 50%에 민생지원금 15만원을 준다는 내용으로 논의되고 있나’라는 질문에 “선별 대상을 하위 몇 퍼센트로 할지와 금액 문제는 정부 최종안을 확인해봐야 한다”고 말했다. 이 의원은 “최종적으로 아직 정부안이 국무회의까지 확정된 단계가 아니다”라며 “오늘 당에서도 여러 의견이 있고 그 부분을 잘 감안해 확정될 예정”이라고 말했다.

추경안에는 고유가 부담 경감 지원과 화석연료 의존도를 낮추기 위한 가정용 재생에너지 보급 지원 방안 등이 담긴다. 에너지 절약 차원에서 대중교통 이용을 촉진하는 사업도 확대하기로 했다.

이 의원은 “자가용 사용을 줄이도록 유도하고 규제하는 것뿐만 아니라 대중교통 혜택 지원이 더 필요하다고 당정이 공감대를 모았다”며 “지금 운영되는 K패스 환급률을 일정하게 높이는 방식을 포함해 검토하고 있다”라고 말했다.

청년 일자리 사업을 확대하고 전세 사기 피해자의 일상 회복을 도우며, 홈플러스 사태 등 임금 체불 피해를 지원하기 위한 예산도 추경안에 반영된다. 전쟁 상황의 여파로 위축될 수 있는 문화·예술·관광 분야에 대한 지원도 선제적으로 확대하기로 했다.

정부가 국회에 추경안을 제출하면 여당은 신속히 심사해나가기로 했다. 박홍근 기획예산처 장관은 당정협의에서 “추경안의 구체적 내용은 국무회의 직후인 31일 국회에 제출해 국민들에게 자세히 설명해 드리고, 추경안이 조속히 통과될 수 있도록 향후 국회 심의에도 적극 협조하겠다”라고 말했다.

박 장관은 “적기 대응해 골든타임을 놓치지 않고 위기에 선제적으로 대응하기 위해 (추경안을) 19일 만에 빠른 속도로 마련했다”라고 말했다. 그는 “고유가로 인해 직접적인 영향을 받는 취약 부문에는 보다 두텁게 지원하겠다”라며 “저소득층과 소상공인, 취약 근로자의 일상이 흔들리지 않게 복지, 돌봄 사각지대를 해소하겠다”라고 말했다.

한 정책위의장은 “올해 예상되는 초과 세수를 국민을 위해 사용하는 추경으로 국채의 추가 발행은 없다”며 “야당의 ‘선거용 추경’이라는 주장은 고통받는 민생을 외면한 막말이므로, 이에 단호히 선을 긋고 예정대로 추진할 것”이라고 강조했다.