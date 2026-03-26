LG 구광모, 사장단에 “AI 전환 시대, 속도가 가장 중요”

구광모 LG그룹 회장이 올해 첫 사장단 회의를 열고 인공지능 전환(AX)에서 ‘속도전’을 펼칠 것을 주문했다.

LG는 26일 구 회장이 전날 서울 중구 남산리더십센터에서 주요 계열사 사장단 40여명이 참석한 가운데 회의를 주재했다고 밝혔다. 회의 참석자들은 지정학적 불안과 글로벌 공급망 재편 등으로 경영 불확실성이 커지는 상황에서 AX가 단순한 효율 개선을 넘어 구조적 혁신을 이루기 위한 핵심 수단이며, AX 경쟁력은 결국 실행 속도에 달려있다는 데 의견을 모았다고 LG는 전했다.

구 회장은 AI가 전기와 인터넷 도입에 버금가게 산업 구조를 재편하고 있다면서 “이 변화를 어떻게 이해하고 대응하느냐에 따라 기업의 미래가 결정될 것”이라고 말했다. 이어 “가장 중요한 것은 속도이며, 완벽한 계획보다 빠른 실행이 필요하다”면서 “사업 임팩트가 있는 곳에서 작은 것이라도 빠르게 실행해 성과를 축적하고 확산해야 한다”고 말했다. 구 회장은 특히 “AX는 특정 조직만의 과제가 아닌 최고경영자(CEO)와 사업책임자가 직접 방향을 잡고 이끌어야 할 과제”라며 경영진의 리더십을 강조했다.

이번 회의에선 분임조 토의 과정에서 LG의 자체 AI 모델 ‘엑사원’을 활용해 실시간으로 논의 내용 요약 등을 진행하면서 AX를 실행했다고 LG는 밝혔다.