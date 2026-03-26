[속보]경찰, ‘14명 사망’ 안전공업 대표 등 6명 출국 금지 조치

대전경찰청 ‘대덕구 공장 화재 사건 전담수사팀’은 26일 손주환 안전공업 대표 등 회사 경영진 6명을 출국금지 조치 했다고 밝혔다.
대전 대덕구 문평동 안전공업 공장에서는 지난 20일 오후 1시17분쯤 불이 나 공장 1동을 모두 태우고 약 10시간30분 만인 오후 11시48분쯤 꺼졌다. 이 불로 14명이 사망했고, 60명이 크고 작은 부상을 입었다.
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입력 2026.03.26 10:53
수정 2026.03.26 10:55펼치기/접기
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대전경찰청 ‘대덕구 공장 화재 사건 전담수사팀’은 26일 손주환 안전공업 대표 등 회사 경영진 6명을 출국금지 조치 했다고 밝혔다.
대전 대덕구 문평동 안전공업 공장에서는 지난 20일 오후 1시17분쯤 불이 나 공장 1동을 모두 태우고 약 10시간30분 만인 오후 11시48분쯤 꺼졌다. 이 불로 14명이 사망했고, 60명이 크고 작은 부상을 입었다.
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