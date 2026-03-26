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장동혁, ‘윤어게인 동조’ 박민영 대변인 재임명···오세훈 등 ‘인적 쇄신 요구’ 묵살

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본문 요약

장동혁 국민의힘 대표가 오세훈 서울시장 등이 당 노선 변화를 위한 인적 쇄신 대상으로 지목한 박민영 미디어대변인을 26일 재임명했다.

그는 "이에 대해 장 대표는 당 내부를 향한 비판은 지방선거 동력을 약화시키는 것이고 대변인을 비롯한 모든 당직자들은 후보들에 대한 비판을 멈추고 더불어민주당을 향해 서달라고 주문했다"며 "추후 그런 일이 있을 경우 강력 조치하겠다고 말했다"고 밝혔다.

앞서 당내 개혁 성향 및 친한동훈계 의원들은 지난 8일 의원총회에서 윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 반대하는 내용의 결의문을 발표한 이후 그 후속 조치로 박 미디어대변인, 장예찬 여의도연구원 부원장 등에 대한 인적 쇄신을 요구해왔다.

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장동혁, ‘윤어게인 동조’ 박민영 대변인 재임명···오세훈 등 ‘인적 쇄신 요구’ 묵살

입력 2026.03.26 10:56

수정 2026.03.26 11:10

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장동혁 국민의힘 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

장동혁 국민의힘 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

장동혁 국민의힘 대표가 오세훈 서울시장 등이 당 노선 변화를 위한 인적 쇄신 대상으로 지목한 박민영 미디어대변인을 26일 재임명했다. 6·3 지방선거를 앞두고 당 내홍이 더 커질 것으로 보인다.

함인경 국민의힘 대변인은 이날 최고위원회의 후 기자들과 만나 “(최고위에서) 지난 14일자로 임기가 만료된 대변인 2인 및 미디어대변인 5인을 일괄 임명했다”고 말했다.

오 시장과 당내 개혁 성향 의원들이 윤어게인에 동조해왔다며 경질을 요구한 박 미디어대변인도 재임명 대상에 포함됐다. 최고위 비공개회의에선 일부 재임명에 대한 우려의 목소리가 나온 것으로 전해졌다.

함 대변인은 “(박 미디어대변인 등이) 당 지도부와 (당내) 후보를 공개 비판하는 것에 대해 여러 우려의 목소리가 나왔다”고 했다. 그는 “이에 대해 장 대표는 당 내부를 향한 비판은 지방선거 동력을 약화시키는 것이고 대변인을 비롯한 모든 당직자들은 후보들에 대한 비판을 멈추고 더불어민주당을 향해 서달라고 주문했다”며 “추후 그런 일이 있을 경우 강력 조치하겠다고 말했다”고 밝혔다.

앞서 당내 개혁 성향 및 친한동훈계 의원들은 지난 8일 의원총회에서 윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 반대하는 내용의 결의문을 발표한 이후 그 후속 조치로 박 미디어대변인, 장예찬 여의도연구원 부원장 등에 대한 인적 쇄신을 요구해왔다. 오 시장은 서울시장 공천 신청의 선제조건으로 혁신 선대위 구성과 함께 이를 내세운 바 있다.

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