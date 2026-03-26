[속보] 이 대통령 “전기요금 변경 않고 유지…절약 협조 당부”

이재명 대통령이 26일 “전기요금은 웬만하면 지금 변경하지 않고 유지하려고 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 비상경제점검회의에서 “전기 사용 관련해서는 특별한 말씀을 드려야 될 것 같다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “전기 부분은 한전이 독점 공급하고 있고, 즉 반대로 이야기하면 정부가 100% 책임지고 있는 구조”라며 “전기요금을 계속 이대로 유지할 경우에 손실폭이, 적자폭이 엄청나게 늘어날 수 있다”고 말했다.

이 대통령은 “전기요금을 올리지 않고 과거로 묶어두니까 전기 사용이 계속 오히려 늘어나거나, 예를 들면 유류 대신에 전기를 쓰는 상황이 발생해 손실이 기하급수적으로 늘어나서 문제가 될 수 있다”면서 대국민 전기 사용 절감을 당부했다.

이 대통령은 “정부 재정 손실도 문제고, 과도한 에너지 낭비 또는 절감하지 않는 문제도 생길 수 있어서, 국민 여러분께서 전기 사용 등에 있어서 좀 절감할 수 있도록, 절약할 수 있도록 각별히 협조해 주기를 당부드린다”고 말했다.

이 대통령은 “한전 적자가 200조라고 그러죠”라고 물은 뒤 “쉽지 않은 상황이라 국민 여러분께서도 그 점을 고려해서, 에너지 절감, 특히 전기사용 줄이기에 많이 참여해 주길 부탁드린다”고 말했다.