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[속보] 이 대통령 “전기요금 변경 않고 유지…절약 협조 당부”

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본문 요약

이재명 대통령이 26일 "전기요금은 웬만하면 지금 변경하지 않고 유지하려고 한다"고 밝혔다.

이 대통령은 "전기요금을 올리지 않고 과거로 묶어두니까 전기 사용이 계속 오히려 늘어나거나, 예를 들면 유류 대신에 전기를 쓰는 상황이 발생해 손실이 기하급수적으로 늘어나서 문제가 될 수 있다"면서 대국민 전기 사용 절감을 당부했다.

이 대통령은 "정부 재정 손실도 문제고, 과도한 에너지 낭비 또는 절감하지 않는 문제도 생길 수 있어서, 국민 여러분께서 전기 사용 등에 있어서 좀 절감할 수 있도록, 절약할 수 있도록 각별히 협조해 주기를 당부드린다"고 말했다.

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[속보] 이 대통령 “전기요금 변경 않고 유지…절약 협조 당부”

입력 2026.03.26 11:00

  • 정환보 기자

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이재명 대통령이 26일 오전 청와대에서 열린 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령이 26일 오전 청와대에서 열린 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령이 26일 “전기요금은 웬만하면 지금 변경하지 않고 유지하려고 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 비상경제점검회의에서 “전기 사용 관련해서는 특별한 말씀을 드려야 될 것 같다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “전기 부분은 한전이 독점 공급하고 있고, 즉 반대로 이야기하면 정부가 100% 책임지고 있는 구조”라며 “전기요금을 계속 이대로 유지할 경우에 손실폭이, 적자폭이 엄청나게 늘어날 수 있다”고 말했다.

이 대통령은 “전기요금을 올리지 않고 과거로 묶어두니까 전기 사용이 계속 오히려 늘어나거나, 예를 들면 유류 대신에 전기를 쓰는 상황이 발생해 손실이 기하급수적으로 늘어나서 문제가 될 수 있다”면서 대국민 전기 사용 절감을 당부했다.

이 대통령은 “정부 재정 손실도 문제고, 과도한 에너지 낭비 또는 절감하지 않는 문제도 생길 수 있어서, 국민 여러분께서 전기 사용 등에 있어서 좀 절감할 수 있도록, 절약할 수 있도록 각별히 협조해 주기를 당부드린다”고 말했다.

이 대통령은 “한전 적자가 200조라고 그러죠”라고 물은 뒤 “쉽지 않은 상황이라 국민 여러분께서도 그 점을 고려해서, 에너지 절감, 특히 전기사용 줄이기에 많이 참여해 주길 부탁드린다”고 말했다.

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