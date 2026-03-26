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“모든 해답은 현장에 있다”…정기선 HD현대 회장, 베트남 사업장 방문

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본문 요약

정기선 HD현대 회장이 지난 24~25일 HD현대베트남조선과 HD현대에코비나를 방문해 공장 설비와 안전시설을 점검하고 직원들을 격려했다고 HD현대가 26일 밝혔다.

정 회장은 탱크 제작 공장 건설 현장과 항만 크레인 등 시설물 곳곳을 둘러봤다.

파견 임직원과 점심 식사를 함께한 정 회장은 "회사 경영의 기본은 현장이고, 모든 문제의 해답은 현장에 있다고 생각한다"며 "항상 현장에 대한 고마움을 잊지 않고, 고민이 있을 때마다 수시로 찾아 여러분들과 방안을 함께 찾아 나가겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“모든 해답은 현장에 있다”…정기선 HD현대 회장, 베트남 사업장 방문

입력 2026.03.26 11:05

  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

석유화학제품운반선 건조 공정·안전시설 등 점검

정기선 HD현대 회장이 지난 24일 베트남 칸호와성에 위치한 HD현대베트남조선을 찾아 현장 설비와 안전시설물을 점검하고 있다. HD현대 제공

정기선 HD현대 회장이 지난 24일 베트남 칸호와성에 위치한 HD현대베트남조선을 찾아 현장 설비와 안전시설물을 점검하고 있다. HD현대 제공

정기선 HD현대 회장이 지난 24~25일 HD현대베트남조선과 HD현대에코비나를 방문해 공장 설비와 안전시설을 점검하고 직원들을 격려했다고 HD현대가 26일 밝혔다. 지난해 10월 회장 취임 이후 다섯 번째 현장 행보다.

베트남 중남부 칸호아성에 있는 HD현대베트남조선에서 정 회장은 건조 작업이 진행 중인 석유화학제품운반선(PC선)의 건조 공정을 살폈다. 이어 다낭에서 남쪽으로 약 120㎞ 떨어진 지역에 있는 HD현대에코비나를 찾았다.

지난해 12월 인수 완료한 HD현대에코비나는 HD현대가 친환경 독립형 탱크 제작 기지, 아시아 지역 내 항만 크레인 사업을 위한 거점으로 육성 중인 사업장이다. 정 회장은 탱크 제작 공장 건설 현장과 항만 크레인 등 시설물 곳곳을 둘러봤다.

파견 임직원과 점심 식사를 함께한 정 회장은 “회사 경영의 기본은 현장이고, 모든 문제의 해답은 현장에 있다고 생각한다”며 “항상 현장에 대한 고마움을 잊지 않고, 고민이 있을 때마다 수시로 찾아 여러분들과 방안을 함께 찾아 나가겠다”고 말했다.

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