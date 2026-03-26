“모든 해답은 현장에 있다”…정기선 HD현대 회장, 베트남 사업장 방문

석유화학제품운반선 건조 공정·안전시설 등 점검
정기선 HD현대 회장이 지난 24~25일 HD현대베트남조선과 HD현대에코비나를 방문해 공장 설비와 안전시설을 점검하고 직원들을 격려했다고 HD현대가 26일 밝혔다. 지난해 10월 회장 취임 이후 다섯 번째 현장 행보다.
베트남 중남부 칸호아성에 있는 HD현대베트남조선에서 정 회장은 건조 작업이 진행 중인 석유화학제품운반선(PC선)의 건조 공정을 살폈다. 이어 다낭에서 남쪽으로 약 120㎞ 떨어진 지역에 있는 HD현대에코비나를 찾았다.
지난해 12월 인수 완료한 HD현대에코비나는 HD현대가 친환경 독립형 탱크 제작 기지, 아시아 지역 내 항만 크레인 사업을 위한 거점으로 육성 중인 사업장이다. 정 회장은 탱크 제작 공장 건설 현장과 항만 크레인 등 시설물 곳곳을 둘러봤다.
파견 임직원과 점심 식사를 함께한 정 회장은 “회사 경영의 기본은 현장이고, 모든 문제의 해답은 현장에 있다고 생각한다”며 “항상 현장에 대한 고마움을 잊지 않고, 고민이 있을 때마다 수시로 찾아 여러분들과 방안을 함께 찾아 나가겠다”고 말했다.