“모든 해답은 현장에 있다”…정기선 HD현대 회장, 베트남 사업장 방문

정기선 HD현대 회장이 지난 24~25일 HD현대베트남조선과 HD현대에코비나를 방문해 공장 설비와 안전시설을 점검하고 직원들을 격려했다고 HD현대가 26일 밝혔다.

정 회장은 탱크 제작 공장 건설 현장과 항만 크레인 등 시설물 곳곳을 둘러봤다.

파견 임직원과 점심 식사를 함께한 정 회장은 "회사 경영의 기본은 현장이고, 모든 문제의 해답은 현장에 있다고 생각한다"며 "항상 현장에 대한 고마움을 잊지 않고, 고민이 있을 때마다 수시로 찾아 여러분들과 방안을 함께 찾아 나가겠다"고 말했다.