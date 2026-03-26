창간 80주년 경향신문

용산구 ‘AI챗봇 도입 스마트맵’ 맞춤 정보 제공

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 용산구가 실시간 스마트맵에 인공지능 대화형 서비스 기능을 도입해 지도 기반 신규 콘텐츠를 확대한다고 26일 밝혔다.

2024년 구축한 용산 실시간 스마트맵은 5분 단위로 유동인구와 시설물에 대한 위치정보, 관광정보 등을 지도에 구현해 제공하는 서비스다.

구는 스마트맵에 AI 대화 기능을 결합해 자연어 질의만으로 정보를 직관적으로 조회하고 활용이 가능하도록 고도화할 계획이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

용산구 ‘AI챗봇 도입 스마트맵’ 맞춤 정보 제공

입력 2026.03.26 11:07

수정 2026.03.26 11:32

펼치기/접기
  • 김은성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

용산구 제공.

용산구 제공.

서울 용산구가 실시간 스마트맵에 인공지능(AI) 대화형 서비스 기능을 도입해 지도 기반 신규 콘텐츠를 확대한다고 26일 밝혔다.

2024년 구축한 용산 실시간 스마트맵은 5분 단위로 유동인구와 시설물에 대한 위치정보, 관광정보 등을 지도에 구현해 제공하는 서비스다.

구는 스마트맵에 AI 대화 기능을 결합해 자연어 질의만으로 정보를 직관적으로 조회하고 활용이 가능하도록 고도화할 계획이다. 예컨대 ‘이태원관광특구의 2024년 3월 26일 인구와 2026년 3월 26일 인구를 비교해줘’라고 입력하면, 최저·최고 인구 밀집 시간대 등 관련 정보를 한 번에 볼 수 있게 된다.

신규 콘텐츠도 추가한다. 구청 소관부서별로 관광명소 소개 모바일 인증 여행(스탬프 투어) 운영·공유재산 스마트관리시스템 구축·지역 내 체육시설 예약 지원 등을 스마트맵에 구현할 계획이다.

구는 “단순한 기능 도입을 넘어 행정업무의 효율성을 높이고 ‘데이터기반행정’을 강화하는 계기로 삼을 것”이라며 “선거기간 투표소별 인구밀집도 등 시의성 있는 자료나 다양한 정보에 대한 연계로 구민에게 필요한 맞춤형 정보를 개방할 계획”이라고 설명했다.

박희영 용산구청장은 “향후 보안성과 안정성을 충분히 검토해 서비스 활용 범위를 단계적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글