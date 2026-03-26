서울 용산구가 실시간 스마트맵에 인공지능(AI) 대화형 서비스 기능을 도입해 지도 기반 신규 콘텐츠를 확대한다고 26일 밝혔다.

2024년 구축한 용산 실시간 스마트맵은 5분 단위로 유동인구와 시설물에 대한 위치정보, 관광정보 등을 지도에 구현해 제공하는 서비스다.

구는 스마트맵에 AI 대화 기능을 결합해 자연어 질의만으로 정보를 직관적으로 조회하고 활용이 가능하도록 고도화할 계획이다. 예컨대 ‘이태원관광특구의 2024년 3월 26일 인구와 2026년 3월 26일 인구를 비교해줘’라고 입력하면, 최저·최고 인구 밀집 시간대 등 관련 정보를 한 번에 볼 수 있게 된다.

신규 콘텐츠도 추가한다. 구청 소관부서별로 관광명소 소개 모바일 인증 여행(스탬프 투어) 운영·공유재산 스마트관리시스템 구축·지역 내 체육시설 예약 지원 등을 스마트맵에 구현할 계획이다.

구는 “단순한 기능 도입을 넘어 행정업무의 효율성을 높이고 ‘데이터기반행정’을 강화하는 계기로 삼을 것”이라며 “선거기간 투표소별 인구밀집도 등 시의성 있는 자료나 다양한 정보에 대한 연계로 구민에게 필요한 맞춤형 정보를 개방할 계획”이라고 설명했다.

박희영 용산구청장은 “향후 보안성과 안정성을 충분히 검토해 서비스 활용 범위를 단계적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.