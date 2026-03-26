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김영진 더불어민주당 의원이 26일 유시민 작가를 향해 "그 발언을 철회하는 게 필요하다"며 "적절하지도, 지금 필요하지도 않은 얘기를 저수지에 던져서 엉뚱한 개구리들이 피해 보고 있는 것 같다"고 말했다.

김 의원은 "우리의 잘못된 패배한 정치 역사 중 하나가 열린우리당 노무현 정부 시절에 '백바지-난닝구' 논쟁이 있었다"며 "'백바지-난낭구' 논쟁에 의해 열린우리당이 분열의 시점으로 들어가는 과정이 있다"고 말했다.

그는 "그것이 더 비화해서 개혁과 실용 논쟁, 이를 통해서 노무현 정부 내에서 열린우리당 150명의 사람들이 사실 108번뇌부터 해서 분열했던 시절이 있다"며 "그 핵심 세력 중 한 명이 당시 유시민 의원이었다"고 말했다.

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김영진, ABC론에 “백바지-난닝구 논쟁 때도 유시민이 핵심 세력…발언 철회해야”

입력 2026.03.26 11:09

  • 김한솔 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김영진 더불어민주당 의원. 경향신문 자료사진

김영진 더불어민주당 의원. 경향신문 자료사진

김영진 더불어민주당 의원이 26일 유시민 작가를 향해 “그 발언을 철회하는 게 필요하다”며 “적절하지도, 지금 필요하지도 않은 얘기를 저수지에 던져서 엉뚱한 개구리들이 피해 보고 있는 것 같다”고 말했다.

김 의원은 이날 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 “선명성 논쟁이나 사상투쟁을 통해 옳고 그름을 가릴 때는 아닌 것 같다”며 이같이 말했다.

김 의원은 유 작가의 발언이 과거 백바지 대 난닝구 논쟁을 연상케 한다고 지적했다. 김 의원은 “우리의 잘못된 패배한 정치 역사 중 하나가 열린우리당 노무현 정부 시절에 ‘백바지-난닝구’ 논쟁이 있었다”며 “‘백바지-난낭구’ 논쟁에 의해 열린우리당이 분열의 시점으로 들어가는 과정이 있다”고 말했다.

그는 “그것(백바지-난닝구 논쟁)이 더 비화해서 개혁과 실용 논쟁, 이를 통해서 노무현 정부 내에서 열린우리당 150명의 사람들이 사실 108번뇌부터 해서 분열했던 시절이 있다”며 “그 핵심 세력 중 한 명이 당시 유시민 의원이었다”고 말했다.

김 의원이 언급한 ‘백바지 대 난닝구’ 논쟁은 2003년 민주당 분당 과정에서 벌어진 계파 갈등을 말한다. 당시 국회의원이었던 유시민 작가는 국회 첫 등원 날 정장이 아닌 흰 면바지에 캐주얼 재킷을 입었는데, 일각에서 국회 권위를 실추했다는 비판이 나왔다. 이후 백바지는 열린우리당 창당을 주도한 당내 세력의 상징이 됐다. ‘난닝구’는 같은 해 ‘민주당 사수파’였던 민주당 당원이 러닝셔츠 차림으로 당무회의에 난입해 주먹을 휘두른 것에서 나온 말이다.

김 의원은 “사람에 대해 ABC등급으로 구분하는 건 맞지 않다”며 “그 사람의 말, 행동, 정책으로 판단하는 게 필요하다”고 말했다.

김 의원은 진행자가 ‘결국 8월 전당대회에서 이런 논쟁이 폭발하는 게 아니냐는 진단도 있다’고 하자 “그런 부분들이 좀 내포돼 있다”며 “이재명 정부의 성공에 디딤돌을 놓는 6·3 지방선거를, 지금은 연대와 협력을 통해서 차이보다는 공통점을 가지고 승리를 하자”고 말했다. 그는 “그 이후인 8월 전당대회에서 어떤 사람이 더 좋을지는, 그 이후에 진검승부를 펼치면 좋겠다”고 말했다.

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