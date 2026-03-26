기동카 신규가입자 충전액 10%페이백···서울시 대중교통 활성화 총력

고유가 대응 위한 대중교통 활성화 대책 시행 4월 한달간 기후동행카드 신규 이용자 페이백 특별 교통대책 시행·출퇴근 전후 탄력적 배차

서울시가 유가 상승에 따른 생활비 부담을 덜고 대중교통 수요 증가에 대응하기 위한 ‘고유가 대응 대중교통 활성화 대책’을 실시한다고 26일 밝혔다.

시가 최근 2~3월 분석한 통계에 따르면 고유가에 대중교통 이용이 늘고 교통량은 줄었다. 유가 가격 변동 전인 2월24일부터 26일 기준 대중교통 일 평균 이용자는 2040여만명이었으나, 유가 변동 이후인 3월10일부터 12일까지는 2140여만명 수준으로 4.9%(99만여명)가 늘었다.

교통량 및 통행 속도도 변화 추세를 보였다. 같은 기간 서울 일 평균 교통량은 820만대 수준에서 유가 변동 이후 812만대로 0.9%(7만6000대)가 줄었다. 이에 따라 전체 교통 속도는 21.66km/h에서 22.68km/h로 4.7% 증가하며 변동 추이를 나타냈다.

시는 “유가 변화부터 개강 등 계절적 요인이 복합적으로 작용하면서 대중교통 이용이 늘고 있다”며 “이에 따라 시민들이 더 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 분야별 지원책을 신속하게 추진키로 했다”고 설명했다.

우선 시는 ㈜티머니에서 오는 4월1일부터 30일까지 기후동행카드를 처음 구매 후 ‘30일권’을 충전하고 사용하는 이용자를 대상으로 충전 요금의 10%를 티머니 마일리지로 페이백하는 행사를 한다.

신규로 기후동행카드를 이용하려면 실물카드를 서울교통공사(1~8호선) 신형단말기나 편의점에서 구매 후 공사 교통카드 단말기에서 충전하거나, 안드로이드 스마트폰 내 ‘모바일 티머니앱’에서 카드 또는 계좌이체 등으로 충전하면 된다.

페이백받은 마일리지는 모바일 티머니와 실물 티머니 교통카드 충전금으로 전환해 교통 요금 지불에 사용하거나, 편의점·카페 및 음식점 등에서 쓸 수 있다.

특별 교통 대책도 실시한다. 시는 출퇴근 시간대 전후에 지하철·버스 집중 배차 시간을 1시간 연장할 예정이다. 또 매년 실시하는 자치구 교통 수요관리 평가 시 대중교통 활성화를 위해 노력한 자치구에게는 별도의 인센티브를 부여할 계획이다.

여장권 서울시 교통실장은 “이번 대책은 대중교통 이용을 활성화하면서 시민들의 이동 지원을 강화하는데 초첨을 맞췄다”며 “유가 상황 변동을 살피며 관련 지원책 마련을 위해 노력하겠다”고 말했다.