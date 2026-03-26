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[속보]이 대통령 국정 지지율 69% 취임 후 최고치…민주 46%, 국힘 18%

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본문 요약

이재명 대통령의 국정 지지율이 취임 후 최고치인 69%를 기록했다는 전국지표조사 결과가 26일 나왔다.

이 대통령에 대한 부정평가는 22%로 조사됐으며, 무응답은 10%로 나타났다.

이념 성향별로는 진보 성향층과 중도 성향층에서는 긍정 평가가 각각 92%, 71%로 높은 반면 보수 성향층에서는 부정 평가가 50%로 나타났다.

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[속보]이 대통령 국정 지지율 69% 취임 후 최고치…민주 46%, 국힘 18%

입력 2026.03.26 11:15

수정 2026.03.26 11:20

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  • 이유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 26일 오전 청와대에서 열린 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 김창길 기자 사진 크게보기

이재명 대통령이 26일 오전 청와대에서 열린 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령의 국정 지지율이 취임 후 최고치인 69%를 기록했다는 전국지표조사(NBS) 결과가 26일 나왔다.

여론조사 기관 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 23~25일 만 18세 이상 성인 1002명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS) 결과, ‘이 대통령이 대통령으로서 일을 잘하고 있다고 생각하는가’라는 질문에 ‘잘하고 있다’는 답변은 69%로 집계됐다. 이는 직전 조사보다 2%포인트 상승한 것으로, 취임 이래 가장 높은 수치다.

이 대통령에 대한 부정평가는 22%로 조사됐으며, 무응답은 10%로 나타났다. 이념 성향별로는 진보 성향층과 중도 성향층에서는 긍정 평가가 각각 92%, 71%로 높은 반면 보수 성향층에서는 부정 평가가 50%로 나타났다.

이 대통령의 국정 방향성에 대해선 ‘신뢰한다’는 응답이 66%로, ‘신뢰하지 않는다‘는 29%보다 2배 이상 높았다. 주요 정책 분야에 대한 긍정 평가는 ‘국민생활 안전정책’ 72%, ‘지역균형발전정책’ 63%, ‘교육정책’ 61%, ‘노동정책’ 58%, ‘대북 정책’ 56% 순으로 나타났다.

정당 지지도는 더불어민주당 46%, 국민의힘 18%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도를 유보한 응답은 30%였다.

오는 6월 치러지는 지방선거에서 ‘안정을 위해 여당에 힘 실어줘야 한다’는 응답은 53%, ‘견제를 위해 야당에 힘 실어줘야 한다’는 응답은 34%로 나타났다.

정부의 추가경정예산 편성 고려에 대해서는 ‘중동 사태로 인한 민생경제 어려움을 고려해 추경에 찬성한다’ 53%, ‘지방선거를 앞두고 정치적으로 활용될 수 있어 추경에 반대한다’ 34%로 나타났다.

NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 21.3%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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