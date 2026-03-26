기후부 “차량용 요소수 충분···4월까지 요소 6000t 수입”

기후에너지환경부는 차량용 요소와 요소수가 충분히 비축돼 있고, 요소수 판매도 정상적으로 이뤄지고 있다고 26일 밝혔다.

기후부에 따르면, 23일 기준 국내 차량용 요소·요소수는 공공 비축분과 민간 재고량을 합쳐 약 2.8개월(2개월 20일)분 이상이다. 또 다음 달까지 약 6000t의 요소가 추가로 국내에 들어올 예정이다.

한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 요소수 재고 정보가 있는 주유소 4253곳 가운데 4233곳(99.5%·25일 오전 9시 기준)에 재고가 있는 것으로 확인됐다.

전국 주유소 평균 요소수 판매가는 리터(ℓ)당 1528원(24일 기준)으로 예년 동기 대비 낮은 수준이다. 2023년 3월 요소수 판매가는 리터(ℓ)당 1679.21원, 지난해 3월에는 리터(ℓ)당 1630.70원이었다.

기후부는 지난 24일 주요 요소수 제조사들과 만나 출고 물량을 평시 수준으로 유지하는 한편, 요소 원료 수입을 조기에 확대할 수 있도록 노력해달라고 당부했다.

김진식 기후부 대기환경국장은 “국내 전체 요소 비축분은 충분한 여력이 있으며, 요소수 주입이 필요한 소비자는 주유소에서 자동주입기 등을 통해 평소처럼 구매해 주시기를 바란다”며 “앞으로 요소수 제조·유통 현황을 면밀히 점검하고, 관련 업계와 긴밀히 협력해 차량용 요소수 공급이 원활히 유지되도록 관리하겠다”고 말했다.