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고물가·고금리 장기화로 청년층의 주거난이 심화하는 가운데 전북 전주시가 월 임대료 1만원의 공공임대주택을 공급하며 대응에 나섰다.

취업준비생 이경민씨는 "주거비 부담이 줄면 생활이 훨씬 안정될 것"이라며 "공급이 더 늘어나야 한다"고 말했다.

김은주 전주시 인구청년정책국장은 "높은 경쟁률은 청년 주거 안정에 대한 수요를 보여준다"며 "주거 지원을 지속해서 확대하겠다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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월세 1만원 ‘바늘구멍’ 뚫어라···전주시 청년주택 공급

입력 2026.03.26 11:19

평화동 24호 모집···전세 사기 피해자 등 우선 배정해 ‘주거 안전망’ 구축

전북 전주시가 월 임대료 1만원에 공급하고 있는 ‘청춘별채’ 내부 모습. 전주시 제공

전북 전주시가 월 임대료 1만원에 공급하고 있는 ‘청춘별채’ 내부 모습. 전주시 제공

고물가·고금리 장기화로 청년층의 주거난이 심화하는 가운데 전북 전주시가 월 임대료 1만원의 공공임대주택을 공급하며 대응에 나섰다. 다만 제한된 물량으로는 폭증하는 수요를 감당하기 어렵다는 지적이 나온다.

전주시는 오는 30일부터 다음 달 1일까지 완산구 평화동 ‘청춘별채’ 예비입주자를 모집한다고 26일 밝혔다. 모집 물량은 모악로 인근 24호(투룸 21호, 원룸 3호)다.

임대 조건은 보증금 50만원에 월 1만원이다. 인근 원룸 월세 시세가 30만~40만원 수준인 점을 고려하면 주거비 부담을 크게 낮춘 셈이다. 입주자는 기본 2년 계약 후 자격 유지 시 최대 10년, 혼인할 경우 최대 20년까지 거주할 수 있다.

이 같은 파격 조건은 청년층의 주거 불안을 반영한다. 지난해 하반기 같은 단지 12호 모집에는 850명이 몰려 70.8대 1의 경쟁률을 기록했다. 청년들 사이에서 “당첨되기 어렵다”는 반응이 나오는 배경이다.

이번 모집에서는 주거 취약계층을 위한 배려도 포함됐다. 시는 일부 물량을 아동복지시설 퇴소 청년과 전세사기 피해 청년에게 우선 배정하기로 했다. 주거 불안이 사회문제로 확산하는 상황에서 최소한의 안전망을 마련하겠다는 취지다.

주거 환경도 일정 수준을 갖췄다. 전용면적 약 33㎡ 규모에 에어컨·냉장고·세탁기 등 가전이 기본 제공되며 입주민 커뮤니티 공간도 마련된다.

그러나 공급 규모는 여전히 한계로 지적된다. 전주시는 2028년까지 총 210호로 확대할 계획이지만 수요보다 턱없이 부족하다는 평가가 나온다.

취업준비생 이경민씨(27)는 “주거비 부담이 줄면 생활이 훨씬 안정될 것”이라며 “공급이 더 늘어나야 한다”고 말했다.

김은주 전주시 인구청년정책국장은 “높은 경쟁률은 청년 주거 안정에 대한 수요를 보여준다”며 “주거 지원을 지속해서 확대하겠다”고 밝혔다.

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