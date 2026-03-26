서울 성동구가 연무장길 일대의 교통사고 위험 등에 대응하기 위해 오는 28일부터 11월 29일까지 주말마다 ‘성동형 보행 안전거리’를 운영한다고 26일 밝혔다.

올해는 운영 시간을 지난해(오후 1시~5시)보다 1시간 늦춘 오후 2시부터 6시까지로 조정했다. 이는 지난해 운영 과정에서 파악된 방문객 집중 시간대를 반영한 조치로 거주자와 상근자, 조업 차량의 통행을 허용해 주민과 상인의 불편을 최소화했다고 구는 설명했다.

운영 구간은 기존과 같다. 성수일로 40(경동초교 교차로) ~ 연무장길 56-1(자연도소금빵 in 성수), 성수이로7길 46(HDD피자) ~ 성수이로7길 36(지구화학), 연무장길(금호타운2차 아파트 진출입도로) 구간이 대상이다.

이번 운영 기간에는 주요 지점 7곳에 모범운전자 8명과 보행안전요원 7명을 배치해 2인 1조 또는 3인 1조로 운영한다. 이들은 각 지점에서 진입 차량 출입 관리와 보행자 안전 유도 등의 교통 관리 역할을 수행하며 보행자 안전을 확보할 계획이다.

구 관계자는 “연무장길 ‘성동형 보행 안전거리’는 방문객 안전은 물론 거주민과 상인의 통행권을 모두 고려한 균형 잡힌 교통 안전 정책”이라며 “보행자전용도로 제도화를 통해 더 체계적인 운영 기반을 마련하고 시민 모두가 안심할 수 있는 교통 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.