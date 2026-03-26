항공사 기장 살인 범행대상 4명 아닌 6명이었다…김동환 “악랄한 기득권, 천벌 받은 것”

전 직장동료인 항공사 기장을 살해한 김동환(49)의 범행 대상이 4명이 아니라 6명이었던 것으로 드러났다.

부산경찰청은 26일 김 씨를 살인, 살인미수, 살인예비 등 혐의로 부산지검에 구속 송치했다. 경찰에 따르면 김 씨는 지난 17일 오전 5시30분쯤 부산 부산진구의 한 아파트에서 항공사 기장 A씨를 흉기로 살해한 혐의를 받는다.

김 씨는 하루 전인 지난 16일에는 경기도 고양시의 한 주거지에서 직장동료였던 기장 B씨를 목 졸라 살해하려했지만 범행에 실패해 도주했다. 김 씨는 A씨를 살해한 이후 추가 범행을 위해 경남 창원에 있는 또 다른 전 동료 C씨의 주거지를 찾아가기도 했다.

김 씨는 A씨 살해 14시간여 만인 지난 17일 오후 8시쯤 울산에서 경찰에 붙잡혔다. 지난 20일 살인 혐의 등으로 구속됐다.

김 씨는 공군사관학교 선배이자 한때 직장 동료였던 A씨 등 기장 6명에게 앙심을 품고 수개월 전부터 몰래 따라다니며 택배기사로 위장해 주거지를 파악하고 범행 장소를 물색하는 등 치밀한 계획을 세웠던 것으로 드러났다. 사건 초기 범행 대상은 4명으로 알려졌었지만, 수사 과정에서 2명이 추가됐다.

경찰은 지난 24일 신상정보공개 심의위원회를 열고 김동환의 이름, 나이, 사진을 공개했다.

김동환은 검찰 송치 과정에서 ‘보상금 소송 관련 문제로 사람을 죽여도 된다고 생각하느냐’는 취재진 질문에 “악랄한 기득권이 한 인생을, 개인의 인생을 파멸시켜도 된다는 ‘휴브리스’”라며 “미친 ‘네메시스’, 천벌을 받은 것이다”라고 말했다.

휴브리스(Hubris)와 네메시스(Nemesis)는 고래 그리스 신화와 철학에 나오는 용어다. 휴브리스는 ‘인간의 오만’, 네메시스는 ‘신의 응징’을 각각 의미한다.