‘국민배우’의 낯선 얼굴들···전주국제영화제 ‘안성기 특별전’

한국영화의 굵직한 변곡점마다 스크린을 지켜온 고(故) 안성기의 도전적 행보가 전주에서 다시 조명된다.

제27회 전주국제영화제 조직위원회는 한국영상자료원과 공동으로 ‘특별전: 조금 낯선 안성기를 만나다’를 마련한다고 26일 밝혔다.

이번 특별전은 대중에게 각인된 친숙한 얼굴을 넘어 독립·예술영화에 기꺼이 뛰어들며 한국영화의 외연을 넓혀온 고인의 궤적을 입체적으로 비추는 자리다. 1980년대부터 2010년대까지 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여주는 7편(국내 6편·해외 1편)이 엄선됐다.

상영작 면면은 배우 안성기의 치열한 연기 기록이다. <기쁜 우리 젊은 날>(1987)과 <부러진 화살>(2011)은 각각 아시아·태평양영화제와 백상예술대상 남우주연상을 안긴 대표작이다. 직장인의 애환을 담은 코미디 <남자는 괴로워>(1994), 폴란드 바르샤바를 배경으로 한 <이방인>(1998)에서는 장르와 공간을 넘나드는 폭넓은 소화력이 드러난다.

저예산 예술영화에 힘을 보탠 발자취도 포함됐다. 고립된 중년의 감정을 섬세하게 그린 <페어러브>(2009), 영화 현장에 대한 성찰을 담은 <필름시대사랑>(2015)이 상영된다.

해외 초청작인 <잠자는 남자>(1996)는 영화사적 의미가 깊다. 일본 대중문화 개방 이전, 한국 배우 최초로 일본 영화에 출연하며 한·일 문화 교류의 물꼬를 튼 기념비적 작품으로 평가된다.

제27회 전주국제영화제는 오는 4월 29일부터 5월 8일까지 전주 영화의거리 일대에서 열린다.