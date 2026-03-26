“제주남방큰돌고래 배로 쫓지 말고 육상에서 보세요”

고향사랑 지정기부 모금 돌입 2억원 목표 대정읍에 전망대·생태관광 포토존 설치 예정

제주도가 제주남방큰돌고래를 보호하기 위해 고향사랑 지정기부 모금을 추진한다. 도는 기부금을 활용해 육상에서 돌고래를 관찰할 수 있는 전망대를 설치할 예정이다.

도는 남방큰돌고래 보호를 위해 고향사랑기부제 지정기부 사업인 ‘국제멸종위기종 남방큰돌고래 보호에 동참해 주세요’ 캠페인을 시작한다고 26일 밝혔다. 이번 사업은 모금 목표액인 2억 원이 달성되면 본격적으로 추진된다.

현재 제주 연안에는 국내에서 유일하게 120여 마리의 남방큰돌고래가 살고 있다. 이 돌고래들은 제주 연안을 터전 삼아 평생 서식한다. 하지만 최근 해양 오염과 무분별한 해안 개발, 선박관광 등으로 개체수가 줄면서 서식 환경 보호의 필요성이 꾸준히 제기되고 있다.

이번 지정 기부 사업은 돌고래 관광 방식의 전환에 초점을 맞췄다.

현재는 관광 선박이 돌고래를 쫓아가며 근접 관찰하는 방식이 주를 이룬다. 이 과정에서 돌고래가 선박에 부딪히거나 스크루에 지느러미가 다치고 극심한 스트레스를 받는 등의 문제가 발생하고 있다. 선박이 과도하게 접근하거나 규정된 속도를 초과해 돌고래 안전에 위협이 되면 과태료가 부과되지만 단속은 쉽지 않은 실정이다.

이에 도는 기부금을 활용해 서귀포시 대정읍에 돌고래 전망대와 생태관광 포토존 등을 조성하기로 했다. 돌고래의 서식 환경을 방해하지 않으면서도 가까이서 관찰할 수 있는 ‘육상 중심 생태관광’ 인프라를 구축한다는 구상이다.

도는 이번 캠페인을 통해 전국에 남방큰돌고래 보호 중요성을 알리고, 차별화된 제주관광 콘텐츠를 확보하는 효과도 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김종수 제주도 해양수산국장은 “제주 연안에 서식하는 120여 마리의 남방큰돌고래는 제주 바다를 대표하는 해양보호생물”이라면서 “이번 사업을 통해 남방큰돌고래를 보호하고 도민과 국민이 함께 만드는 지속가능한 생태관광 모델을 구축하겠다”고 말했다.

한편 고향사랑 지정기부는 지자체가 미리 정한 특정 사업에 기부하는 방식으로 운영된다. 도는 연간 10만원 이상 고향사랑기부자에게 공영·민영 관광지 60여곳 무료 입장 또는 할인 혜택을 제공하는 ‘탐나는 제주패스’를 발급한다. 2년 이상 연속 기부자는 최대 3명까지 동반 혜택을 적용 받는다.