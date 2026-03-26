대구 도심 공영주차장 2곳서 ‘승용차 5부제’ 시범 시행···대중교통 이용 독려

대구시는 다음 달 1일부터 도심 공영주차장 2곳에서 시민을 대상으로 승용차 5부제를 시범 시행한다고 26일 밝혔다.

이는 중동발 고유가 상황에 따른 에너지 절약과 대중교통 이용 활성화를 위한 대책이다. 국채보상운동기념공원 주차장과 경상감영공원 주차장(총 566면)에서 시행된다.

차량번호판 끝자리 기준으로 월요일 1·6번, 화요일 2·7번, 수요일 3·8번, 목요일 4·9번, 금요일 5·0번의 운행이 제한된다. 다만 장애인 사용 차량과 임산부·유아 동승 차량, 친환경 차량 등은 적용 대상에서 제외된다.

대구시는 승용차의 도심 진입을 억제하고 시민들의 대중교통 이용을 독려할 예정이다. 시는 주차급지와 이용 목적, 서민 생계 등을 고려해 공영주차장 주차 요금을 조정하는 방안도 검토하기로 했다.

이와 함께 대구시는 대중교통 취약지역에서 운행 중인 수요응답형버스(DRT)도 단계적으로 확대할 계획이다. 4월 한 달간 ‘대중교통 이용 집중 홍보기간’으로 지정해 시민단체와 함께 대중교통 이용을 독려하는 캠페인도 벌인다.

대구시는 현재 ‘승용차요일제’를 시행 중이다. 시민들이 주 1회 승용차 대신 대중교통(시내버스·도시철도)을 이용하면 요금의 80%를 현금처럼 쓸 수 있는 마일리지로 적립해 주는 제도다.

요일제에 가입한 시민에게는 공영주차장 주차요금 50% 할인 등 혜택이 주어진다. 지난달 말 현재 1만1287명이 가입했다. 출근 시간대 시내버스와 도시철도를 집중 배차해 대기시간을 단축하는 조치도 이뤄지고 있다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “민간과 협력해 시민들이 승용차 5부제에 자율적으로 참여할 수 있는 분위기를 확산시키겠다”고 말했다.