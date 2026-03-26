안전공업 직원들 “경보 울리다 꺼져 오작동인 줄”···경찰, 화재 대피 지연 영향 수사

“한 달에 한 번 정도 오작동” 진술도 대표 등 경영진 6명 출국금지 조치

경찰이 대전 안전공업 화재 참사와 관련해 불이 날 당시 “경보기가 울리다 꺼졌다”는 취지의 진술을 확보하고, 이 부분이 대피 지연과 인명 피해에 영향을 미쳤을 가능성을 집중적으로 들여다 보고 있다. 경찰은 손주환 대표 등 안전공업 경영진 6명을 출국금지 했다.

대전경찰청 ‘대덕구 공장 화재 사건 전담수사팀’은 26일 참고인 조사를 통해 공장 관계자들로부터 “불이 났을 때 처음에 화재경보기 소리를 들었는데 불과 얼마 안돼서 바로 꺼졌다”는 공통된 진술을 확보했다고 밝혔다. 공장 관계자들은 “(경보기가 울리다 꺼져) 평소처럼 오작동인 줄 알았고, 사람들이 소리지르는 것을 듣거나 연기를 목격한 후에야 대피를 시작했다”고 진술했다. 일부 직원들은 “(많으면) 한 달에 한 번, 두세 달에 한번 정도 경보기가 오작동 하는 경우가 있었다”고도 진술했다.

경찰은 이같은 진술을 토대로 화재경보기 작동이 멈춘 이유와 대피 지연에 미친 영향 등을 조사하고 있다. 조대현 대전경찰청 광역범죄수사대장은 “이번 사건에서는 최초 화재 발생과 이후 급격한 연소 확대 경위도 중요하지만, 제때 대피하지 못해 희생자가 발생한 부분이 중요하다고 보고 있다”며 “화재경보기가 중간에 꺼진 것이 대피 지연의 가장 큰 이유로 보이기 때문에 누가 경보기를 끈 것인지 시스템의 문제였는지 등을 조사할 계획”이라고 밝혔다. 화재 공장에는 아날로그 방식의 ‘P형’ 화재경보기가 설치돼 있어 작동 로그기록은 남아 있지 않지만 적상 작동 여부는 확인이 가능하다는 게 경찰 설명이다.

경찰은 화재 발생 경위와 관련해서는 당시 발화 지점으로 추정되는 공장 1층에서 근무했던 최초 목격자로부터 “(불이 난) 동관 1층 4라인 위 집진시설 덕트에서 불꽃이 나는 것을 보고 소화기로 달려가려는데 확산 속도가 너무 빨랐고, 어디선가 빨리 피해야 한다는 소리를 듣고 빠져 나왔다”는 진술을 확보했다. 현재까지 화재 발생 당시 공장 1층에서 근무한 것으로 확인된 직원은 1명뿐이다.

불이 날 시점이 직원들의 점심·휴게 시간이었기 때문에 당시 회사 안에 있던 직원들은 대부분 휴식 중이었다. 가장 많은 희생자가 발생한 2층 휴게공간에서는 직원들이 쪽잠을 자거나 휴대전화를 보며 쉬고 있었던 것으로 전해졌다. 이 공간에 있다 대피한 직원들 역시 “경보기 소리를 들었는데 꺼져서 그대로 쉬고 있었고, 출입구 쪽 연기를 보거나 고함 소리를 듣고 대피했다”고 경찰에 진술했다. 또 일부는 “(휴게공간에) 밖으로 연결되는 가벽이 있는 것으로 알고 있어 발로 찼으나 부서지지 않았다”는 진술도 했다. 경찰은 화재경보기가 꺼지면서 화재 인지가 늦어진 것과 휴게공간 구조상 대피가 어려웠던 점 모두가 인명피해에 영향을 미쳤을 것으로 보고 있다.

대전 대덕구 문평동 안전공업 공장에서는 지난 20일 오후 1시17분쯤 불이 나 공장 1동을 모두 태우고 약 10시간30분 만인 오후 11시48분쯤 꺼졌다. 이 불로 14명이 사망했고, 60명이 크고 작은 부상을 입었다. 사망자 중 9명이 탈의실과 운동기구, 휴게실 등이 있던 2층 휴게공간에서 발견됐고, 휴게공간 입구 바깥쪽에서도 희생자 1명이 수습됐다. 이 휴게공간은 무허가 증축된 것으로 파악됐다.

경찰은 이번 화재 참사와 관련해 손 대표 등 안전공업 경영진 6명을 출국금지 조치하고, 이들을 업무상과실치사상 등의 혐의로 입건하는 방안을 검토하고 있다. 경찰은 지금까지 회사 관계자 등 50여명을 참고인 신분으로 조사했으며, 압수수색을 통해 안전공업에서 확보한 256점의 압수물 분석도 진행 중이다. 노동당국도 손 대표 등 회사 관계자들을 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반 혐의로 입건해 조사하고 있다. 이번 화재 희생자 중 2명은 안전공업이 아닌 하청업체 소속으로 파악돼 불법 파견 여부도 조사 중이다.