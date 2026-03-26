백악관 “이란 패배 인정 안하면 지옥 불러올 것”…협상 위해 갈리바프·아라그치 암살 표적서 일시 제외

백악관이 이란과의 협상이 계속 이어지고 있다고 강조하면서, 이란이 군사적 패배를 인정하지 않을 “지옥을 불러올 준비가 돼 있다”고 밝혔다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 25일(현지시간) 브리핑에서 “이란과 협상이 진행 중이며, 구체적인 내용에 대해선 말하지 않겠다”고 말했다. 또 미국과 이란 대표단의 대면 협상 가능성과 관련해선 “이번 주 후반에 열릴 수 있는 잠재적인 회담과 관련해 많은 추측과 보도가 나오고 있지만, 백악관이 공식 발표할 때까지 어떤 내용도 공식적인 것이 아니다”라고 말했다.

도널드 트럼프 대통령도 이날 워싱턴에서 열린 공화당의회위원회 만찬 행사에서 “이란과 협상 중”이라고 밝히면서“이란은 매우 간절히 협상을 원하고 있지만, 자국민에게 살해당할까 봐 그렇게 말하지 못하고 있다”고 주장했다. 이어 “이란은 우리에게 살해당하는 것 또한 두려워하고 있다”고 덧붙였다.

월스트리트저널은 미국과 이스라엘이 이란과의 대면 협상을 위해 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장과 아바스 아라그치 외무장관을 최대 4~5일간 암살 표적에서 일시적으로 제외했다고 보도했다. 이들은 이스라엘의 공습을 피해 살아남은 몇 안 되는 이란 고위 지도자로, 특히 갈리바프 의장은 유력한 협상 파트너로 거론되는 인물이다.

트럼프 행정부는 협상이 결렬될 경우 더 강력한 군사작전을 재개할 것임도 경고했다. 레빗 대변인은 “이란은 자신들이 무너지고 있음을 인지하고 있다”면서 “이란이 자신들이 군사적으로 패배했으며 앞으로 계속 패배할 것이라는 점을 이해하지 못한다면 트럼프 대통령은 그들이 어느 때보다 더 큰 타격을 입게 할 것”이라고 말했다.

이어 “트럼프 대통령은 허풍을 떠는 사람이 아니며 지옥을 불러올 준비가 돼 있다”며 “이란은 다시는 오판해서는 안 된다”고 강조했다.

대이란 전쟁을 총괄하는 미 중부사령부는 전쟁 개시 26일째인 이날까지 1만개 이상의 이란 군사 목표물을 타격했다고 밝혔다. 브래드 쿠퍼 중부사령관은 엑스에 올린 동영상 브리핑에서 “이란의 (군사) 능력을 제거한다는 명확한 목표 달성이 계획보다 일찍 진행되고 있다”며 이같이 말했다.

그는 또 “우리가 이란 해군의 대형 함정 92%를 파괴했으며, 이란의 미사일·드론·해군 생산시설 및 조선소의 3분의 2 이상을 손상하거나 파괴했다”면서 “우리는 아직 끝나지 않았다”고 덧붙였다.