[속보]유류세 인하 폭 2배 이상 확대…휘발유 7→15%, 경유 10→25%

중동 전쟁으로 국제 유가가 고공 행진하자 정부가 유류세 인하 폭을 지금보다 2배 이상 확대한다. 상반기 공공 요금은 동결해 물가 관리에 나선다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 26일 정부서울청사에서 이 같은 내용의 ‘중동 전쟁에 따른 비상경제 대응방안’을 발표했다.

먼저 정부는 유류세 인하 폭을 휘발유는 7%에서 15%로, 경유는 10%에서 25%로 확대한다. 이에 따라 오는 27일부터 휘발유는 ℓ당 65원, 경유는 87원의 가격 인하 효과를 볼 수 있다. 할인된 가격은 휘발유 698원, 경유 436원이다. 이달 말 만료될 예정이던 유류세 인하 조치는 오는 5월31일까지 두 달간 연장한다.

구 부총리는 “국제 유가 상승을 반영해 오는 27일부터 석유제품 최고 가격을 불가피하게 일부 상향 조정하되, 유류세 인하를 동시에 실시해 국민 부담을 덜어드리겠다”고 설명했다.

올 상반기 공공요금은 동결한다. 구 부총리는 “중앙정부 공공요금을 동결하고 지방 공공요금도 동결될 수 있도록 지방 정부와 적극 소통하겠다”고 밝혔다.

에너지 수급도 관리한다. 아랍에미리트연합(UAE)에서 확보한 원유 2400만 배럴 외에 추가적인 대체수입선 확보에 나선다. 액화천연가스(LNG) 스와프 등을 통해 카타르산 LNG 대체 물량도 확보할 방침이다. 원전 가동률을 현재 70%대에서 80% 이상으로 올리고, 석탄발전 계절관리제 상한을 해제한다. 석탄발전소 2개 폐쇄 일정은 조정한다.

구 부총리를 중심으로 하는 공급망 위기대책본부도 가동한다. 위기대책본부는 중동 의존도가 높은 품목을 일일 집중 관리한다. 공급망 기금 내 ‘특별지원 프로그램’을 신설해서 대체 수입선 확보와 긴급운영자금을 지원한다.

특히 호르무즈 해협 봉쇄로 수급에 차질을 빚은 나프타는 27일 0시부터 수출 통제 등 긴급 수급 조정 조치를 시행한다. 이와 동시에 요소·요소수도 매점매석을 금지한다.

취약 부문은 집중적으로 지원한다. 유가 인상으로 피해를 본 기업에 대한 정책금융 규모를 현재 20조3000억원에서 4조원 더 확대하고, 긴급 수출바우처를 통해 물류비도 지원한다.

소상공인·농어민에게는 긴급경영안정자금과 노선버스와 심야 영업용 화물차의 재정 고속도로 통행료 1개월 면제 등 맞춤형 지원 대책을 추진한다. 이번 사태로 어려움을 겪는 지역에는 산업·고용 위기 선제대응지역 추가 지정도 검토한다.