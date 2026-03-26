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KT, 국내 최초 ‘아이폰 5G 단독모드’ 상용화

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본문 요약

KT가 국내 최초로 아이폰에서 5G 단독모드 서비스를 제공한다고 26일 밝혔다.

앞서 KT는 2021년 삼성 스마트폰을 통해 국내에서 처음으로 5G SA 서비스를 상용화한 바 있다.

5G SA는 LTE망의 도움 없이 5G망만으로 서비스를 제공한다.

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KT, 국내 최초 ‘아이폰 5G 단독모드’ 상용화

입력 2026.03.26 14:05

  • 노도현 기자

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KT 제공

KT 제공

KT가 국내 최초로 아이폰에서 5G 단독모드(SA) 서비스를 제공한다고 26일 밝혔다.

5G SA가 적용되는 모델은 아이폰17 시리즈 5종이다. 아이폰17 이용자는 iOS 정기 업데이트(iOS 26.4)를 완료하면 SA 단독 모드를 이용할 수 있다. 앞서 KT는 2021년 삼성 스마트폰을 통해 국내에서 처음으로 5G SA 서비스를 상용화한 바 있다.

5G SA는 LTE망의 도움 없이 5G망만으로 서비스를 제공한다. LTE망과 5망을 동시에 활용하는 기존의 비단독모드(NSA)보다 한단계 진화한 기술이다. 모든 신호와 트래픽을 5G망에서 처리해 응답 속도가 빠르고 LTE 연결이 필요 없어 배터리 효율도 향상된다고 KT는 설명했다.

5G SA 방식은 5G에서 6G로 가기 위한 중간 단계인 5G-어드밴스드(5G-A) 및 6G로 진화하기 위한 핵심 기술로 평가받고 있다. 에릭슨 백서에 따르면 SA는 네트워크 성능을 향상시키고 미래 통신 기술 도입을 위한 기반으로 글로벌 통신사들도 적용을 확대하고 있다. 네트워크 슬라이싱(하나의 물리적인 네트워크를 다수의 가상 네트워크로 분리해 맞춤형 서비스를 제공하는 기술)과 초저지연 특성을 토대로 자율주행, 스마트팩토리 등 다양한 산업의 핵심 인프라로 활용될 것으로 예상된다.

지난해 말 정부는 올해 이용 기간이 종료되는 3G·LTE 주파수 재할당 조건으로 5G SA 전환 의무화를 내걸었다. SK텔레콤과 LG유플러스도 연내 5G SA 전환을 목표로 준비 중이다.

권희근 KT 마케팅혁신본부장은 “아이폰 5G SA 상용화를 계기로 6G로 이어지는 통신 기술 진화 흐름 속에서 최상의 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.

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