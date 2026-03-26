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속초시 27일부터 의료·요양 통합돌봄 시행

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본문 요약

강원 속초시는 초고령사회 진입에 따른 돌봄 수요 증가에 대응하기 위해 오는 27일부터 의료·요양 통합돌봄 사업을 본격 시행한다고 26일 밝혔다.

의료·요양 통합돌봄 사업은 고령자와 퇴원 환자 등 돌봄이 필요한 시민에게 보건·의료를 비롯해 요양·돌봄과 일상생활 지원, 주거복지 서비스 등을 통합 제공하는 사업이다.

속초시는 원활한 사업 추진을 위해 전담 조직과 통합돌봄 전담 창구를 정비하고, 관계기관 협력체계도 구축했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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속초시 27일부터 의료·요양 통합돌봄 시행

입력 2026.03.26 14:25

  • 최승현 기자

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1동 1주치의 등 10대 특화사업 추진

속초시청 전경. 속초시 제공

속초시청 전경. 속초시 제공

강원 속초시는 초고령사회 진입에 따른 돌봄 수요 증가에 대응하기 위해 오는 27일부터 의료·요양 통합돌봄 사업을 본격 시행한다고 26일 밝혔다.

의료·요양 통합돌봄 사업은 고령자와 퇴원 환자 등 돌봄이 필요한 시민에게 보건·의료를 비롯해 요양·돌봄과 일상생활 지원, 주거복지 서비스 등을 통합 제공하는 사업이다.

속초시는 원활한 사업 추진을 위해 전담 조직과 통합돌봄 전담 창구를 정비하고, 관계기관 협력체계도 구축했다.

또 담당자 직무교육과 전산 교육을 하는 등 행정과 인력, 서비스 기반을 마련했다.

특히 지역 여건과 수요를 반영한 맞춤형 돌봄서비스인 ‘속초 형 통합돌봄 10대 특화사업’을 추진한다.

주요 사업은 1동 1주치의, 퇴원환자 통합돌봄, 방문약료사업, 보양 밥상, 집으로 ON 케어, 케어안심주택 등이다.

‘1동 1주치의’ 사업은 거동이 불편하거나 의료기관 방문이 어려운 어르신과 장애인 등을 대상으로 방문 진료를 제공하는 사업이다.

이를 위해 속초시는 지난 1월 지역 의료기관 7곳과 업무협약을 체결해 협력체계를 구축했다.

이 밖에 약사가 가정을 방문해 복약 상담과 관리를 지원하는 ‘방문약료사업’과 긴급 돌봄이 필요한 가정에 돌봄 인력이 방문하는 ‘집으로 ON 케어’ 사업 등도 추진한다.

속초시 관계자는 “돌봄은 우리 모두의 미래를 위한 준비”라며 “시민들이 안심하고 생활할 수 있도록 현장 중심의 촘촘한 돌봄 체계를 만들어 가겠다”라고 말했다.

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