개성과 실용성을 중시하는 청년들에게 ‘전통 혼례식’이 합리적 대안으로 떠오르고 있다.

서울 관악구는 관악문화원 주관으로 열리는 전통 혼례에서 지난해 총 61쌍의 부부가 결혼식을 올렸다고 26일 밝혔다. 하객의 수는 9100여명으로 이색적인 전통 혼례식에 대한 높은 선호를 반영했다고 구는 설명했다.

구는 낙성대 공원 내 관악구 전통야외소극장에서 전통 혼례를 운영하고 있다. 2014년부터 이어져 온 전통 혼례는 전통문화의 품격에 현대적 감각을 더해 최근 MZ세대 사이에서 불고 있는 ‘힙한 전통’ 현상과 궤를 같이한다.

전통 혼례식은 신랑·신부가 맞절하며 부부의 연을 맺는 교배례와 술잔을 나누며 하나 됨을 다짐하는 합근례, 혼례 후 양가 어른께 인사를 올리는 폐백 등 고유의 절차를 현대적으로 간소화했다.

특히 혼례 이후 펼쳐지는 풍물놀이 등 전통 연희가 잔치 분위기를 자아내 신랑 신부와 하객이 함께 즐기는 ‘참여형 결혼’의 경험을 선사한다.

관악구 전통 혼례식은 구민뿐만 아니라 외국인도 사전 예약을 통해 이용할 수 있다. 혼례식은 매년 3월부터 11월까지 운영된다. 이용을 희망하는 구민과 외국인은 관악문화예절원 홈페이지를 통해 예약하면 된다.