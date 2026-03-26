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본문 요약

경북도지사 선거 여론조사 과정에서 표본을 왜곡해 대표성을 훼손한 의혹을 받는 업체와 관계자가 경찰에 고발됐다.

경북도선거여론조사심의위원회는 선거 여론조사에서 피조사자를 특정 계층으로 한정해 선정한 혐의로 여론조사 전문기관 A리서치와 간부 B씨를 경찰에 고발했다고 26일 밝혔다.

이들은 지난해 11∼12월 세 차례 실시한 경북도지사 선거 비공표 여론조사에서 경북 일부 지역의 국번에 국한해 피조사자를 선정하거나, 경북 국번이 아닌 대구 국번을 사용하는 피조사자를 포함한 혐의를 받고 있다.

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경북지사 여론조사 왜곡 의혹···경북여심위, 리서치업체·간부 고발

입력 2026.03.26 14:35

  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경북선거관리위원회 전경. 경북선관위 제공

경북선거관리위원회 전경. 경북선관위 제공

경북도지사 선거 여론조사 과정에서 표본을 왜곡해 대표성을 훼손한 의혹을 받는 업체와 관계자가 경찰에 고발됐다.

경북도선거여론조사심의위원회(경북여심위)는 선거 여론조사에서 피조사자를 특정 계층으로 한정해 선정한 혐의(공직선거법 위반)로 여론조사 전문기관 A리서치와 간부 B씨를 경찰에 고발했다고 26일 밝혔다.

이들은 지난해 11∼12월 세 차례 실시한 경북도지사 선거 비공표 여론조사에서 경북 일부 지역의 국번에 국한해 피조사자를 선정하거나, 경북 국번(054)이 아닌 대구 국번(053)을 사용하는 피조사자를 포함한 혐의를 받고 있다.

또 선정된 피조사자만 응답할 수 있는 고유 링크가 아닌, 누구나 접속해 중복으로 응답할 수 있는 일반 링크를 사용해 무선 URL 조사(문자메시지)를 벌이는 등 모든 계층을 대표할 수 없는 방법으로 피조사자를 선정한 혐의도 받는다.

경북여심위 관계자는 “이 같은 방식은 조사 대상 전체를 대표할 수 없는 표본 추출에 해당한다”고 설명했다.

공직선거법 제108조 제5항은 선거 여론조사 시 조사 대상 전계층을 대표할 수 있도록 피조사자를 선정하도록 규정하고 있다. 이를 위반할 경우 같은 법 제256조 제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 600만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

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