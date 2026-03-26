“양구에서 살아보고 귀농·귀촌 결정하세요”···4월 5일까지 연수생 모집

강원 양구군은 귀농·귀촌을 희망하는 도시민들이 실제 농촌 생활을 체험하고 안정적으로 정착할 수 있도록 돕는 ‘양구에서 살아보기’ 프로그램의 연수생을 모집한다고 26일 밝혔다.

이번 프로그램은 동면 약수산채마을에서 진행된다.

참여자들은 오는 4월부터 12월까지 8개월간 마을에 거주하며 사과·오미자 등 지역 농특산물 수확을 비롯해 감자옹심이, 고추장·전통주 만들기 등 지역 자원을 활용한 각종 체험을 하게 된다.

또 모내기, 벼 수확 등 농촌 일손 돕기, 귀농·귀촌 이해 교육, 농업기계 작동법 교육과 실습, 마을 문화 탐방, 주민과의 교류 등 실제 농촌 생활에 기반한 프로그램이 마련돼 귀농·귀촌을 희망하는 이들에게 현장 경험의 기회를 제공한다.

연수생으로 선정되면 농촌체험마을 또는 귀농인의 집에 무료로 거주할 수 있으며, 1인당 월 10만 원의 연수비가 지원된다.

참여 희망자는 오는 4월 5일까지 그린대로 누리집(https://www.greendaero.go.kr/)을 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

김경임 양구군 농업정책과장은 “양구에서 살아보기 프로그램은 농촌 생활을 직접 경험하며 지역과의 적합성을 확인할 수 있는 실질적인 정착 준비 과정”이라며 “귀농·귀촌 희망자들이 안정적으로 지역에 정착할 수 있도록 지속해서 지원하겠다”라고 말했다.

2021년부터 시작된 양구에서 살아보기 사업에는 지난해까지 모두 54가구 76명이 참여했다.

이 가운데 13가구 15명이 실제 양구군에 정착하는 성과를 거뒀다.