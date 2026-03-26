경찰, ‘세살배기 딸 살해’ 30대 구속 송치

경찰이 6년 전 세 살배기 딸을 살해한 혐의를 받는 30대 친모를 26일 검찰에 송치했다.

경기 시흥경찰서는 살인, 위계에 의한 공무집행방해, 아동수당법 및 영유아보육법 위반 등 혐의로 여성 A씨(30대)를 검찰에 구속 송치했다고 26일 밝혔다.

A씨를 도와 숨진 딸의 시신을 유기한 혐의(사체유기, 범인은닉, 위계에 의한 공무집행방해) 등으로 구속된 남성 B씨(30대)도 함께 구속 송치됐다.

A씨는 2020년 3월 시흥시 정왕동 아파트에서 3살이던 친딸 C양의 목을 졸라 살해한 혐의를 받고 있다. 그는 범행동기에 대해 “C양의 친부와 헤어진 뒤 혼자 양육하기 어려웠고 결혼생활이 순탄치 않았던 데 원망을 품었다”고 했다.

A씨는 숨진 C양의 시신을 자택에 수일간 방치했고 이후 같은 달 17일 연인관계였던 B씨가 시신을 안산시 단원구 와동의 한 야산에 유기한 것으로 조사됐다.

A씨는 C양의 사망 사실을 숨기기 위해 2024년 초등학교 입학 시점에 맞춰 입학 연기를 신청했고 올해는 해당 초등학교에 지인의 조카를 데려가며 연기하기도 했다.