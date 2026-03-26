[속보]북한, ‘러 우방국’ 벨라루스와 사상 첫 우호조약 체결

친러 성향의 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 북한을 방문한 가운데 양국이 사상 첫 우호 협력 조약을 체결했다.

벨라루스 벨타통신은 26일(평양시간) 평양을 방문한 루카셴코 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 진행하고 우호 협력 조약을 체결했다고 보도했다. 벨라루스 정상의 방북은 이번이 처음이다.

보도에 따르면 김 위원장은 조약 체결 자리에서 “새 조약은 양국 관계의 안정적인 발전을 더욱 보장하는 법적 토대가 될 것”이라고 말했다.

김 위원장은 “서방이 벨라루스에 가하는 불법적인 압력에 반대하며 사회적·정치적 안정과 경제 발전을 보장하는 데 목적을 둔 벨라루스 지도부의 조치에 지지와 이해를 표한다”고 말했다. 그는 양측이 국제적 의제에서도 많은 부분에서 유사한 견해를 갖고 있다며 “현실에 맞는 자주적인 정책을 추구하는 벨라루스에 전적인 연대를 표한다”고 밝혔다.

루카셴코 대통령은 “이 문서는 양국 상호 작용의 목표와 원칙을 명확하고 공개적으로 제시하고, 상호 유익한 미래를 위한 제도적 틀을 정의하고 있기 때문에 매우 중요하다”고 평가했다.

루카셴코 대통령은 “과거 소련 시절부터 이어져 온 양국 우호 관계는 결코 단절된 적이 없다”며 “오늘날 우리는 포괄적이고 진보적인 발전의 결과로, 근본적으로 새로운 단계에 접어들고 있다”고 말했다. 이어 “강대국들이 국제법 규범을 공공연히 무시하고 위반하는 글로벌 변혁의 현실 속에서 독립 국가들은 더욱 긴밀히 협력하고, 주권 보호 및 국민 복지 증진을 위한 노력을 강화해야 한다”고 강조했다.

이 밖에 양측은 교육·보건·산업·농업·정보 등 10개 안팎의 분야에서 합의서를 채택할 계획으로 알려졌다.

우크라이나 전쟁 파병을 계기로 북한이 러시아와 밀착한 가운데 유럽의 친러 국가인 벨라루스까지 북한과의 관계 확대에 나서며 북·러·벨라루스 간 3각 공조가 한층 뚜렷해지는 양상이다.

‘유럽의 마지막 독재자’로 불리는 루카셴코 대통령은 러시아·우크라이나 전쟁에서 러시아를 적극 지원하고 있다. 러시아의 우크라이나 침공을 공개 지지한 벨라루스 정부는 러시아군이 벨라루스에 주둔해 대규모 군사훈련을 하는 것을 허락하는 등 대러 군사 지원을 하고 있다.