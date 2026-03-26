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본문 요약

서울 강남구는 구민의 정신건강 증진을 위해 4월부터 삼성서울병원과 협력해 '전공의 정신건강 상담'을 운영한다고 26일 밝혔다.

상담 결과 전문적인 치료가 필요하다고 판단되면 정신건강의학과 외래 진료를 권유하고, 필요한 복지서비스를 연계할 예정이다.

조성명 강남구청장은 "병원을 바로 찾기 망설여지는 구민도 부담 없이 첫 상담을 받을 수 있도록 문턱을 낮추고, 마음 건강을 지키는 지원을 계속 넓혀가겠다"라고 말했다.

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강남구, 삼성서울병원과 함께 ‘전공의 정신건강 상담’ 운영

입력 2026.03.26 14:51

  • 주영재 기자

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강남구의 ‘전공의 정신건강 상담’ 운영 안내문. 강남구 제공

강남구의 ‘전공의 정신건강 상담’ 운영 안내문. 강남구 제공

서울 강남구는 구민의 정신건강 증진을 위해 4월부터 삼성서울병원과 협력해 ‘전공의 정신건강 상담’을 운영한다고 26일 밝혔다.

정신건강의학과 진료를 망설이거나, 병원을 가야 할 정도인지 판단이 어려운 구민이 전문적인 상담을 받아볼 수 있도록 마련했다.

이번 상담은 예방과 조기 발견에 초점을 맞췄다. 삼성서울병원 정신건강의학과 전공의가 강남구정신건강복지센터를 직접 찾아와 구민과 1대1로 상담한다.

상담은 무료로, 회당 최대 50분 진행된다. 현재 겪는 어려움과 증상, 도움이 필요한 정도를 비교적 깊이 있게 살펴볼 수 있도록 구성했다. 강남구는 그동안 전공의 상담에 대한 구민 반응이 좋았던 점을 반영해 올해도 운영을 이어가기로 했다.

운영 기간은 상반기 4~5월, 하반기 11~12월이며, 매주 수요일 오후 1~5시까지 진행한다. 상담을 희망하는 구민은 센터(02-2226-0344)로 전화해 사전 예약 후 이용하면 된다. 상담 결과 전문적인 치료가 필요하다고 판단되면 정신건강의학과 외래 진료를 권유하고, 필요한 복지서비스를 연계할 예정이다.

조성명 강남구청장은 “병원을 바로 찾기 망설여지는 구민도 부담 없이 첫 상담을 받을 수 있도록 문턱을 낮추고, 마음 건강을 지키는 지원을 계속 넓혀가겠다”라고 말했다.

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