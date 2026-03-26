대전에 첫 공공요양시설 문 열어···시립요양원 입소자 모집

대전에 첫 공공요양시설인 시립요양원이 문을 열었다.

대전시는 26일 동구 판암동에 대전시립요양원을 개원했다고 밝혔다.

대전시립요양원은 지상 3층 규모로, 108개 병상을 갖추고 있다. 1인실 9개, 3인실 9개, 4인실 18개 등 모두 36개 생활실이 마련돼 있다.

시설은 입소자들이 가정에서와 같은 환경에서 생활할 수 있도록 꾸며졌다. 노약자나 장애인이 장애물 없이 생활할 수 있는 ‘배리어프리(BF)’ 인증도 획득했다.

24개 병상은 치매전담실로 운영된다. 이곳에서는 치매 노인을 위한 맞춤형 인지강화 프로그램 등을 제공한다.

시립요양원 입소 대상자는 장기요양인정등급(1~5등급) 인정을 받은 대전시민 중 시설급여 판정을 받은 경우로 제한된다.

시는 다음달부터 시립요양원 홈페이지를 통해 입소자 48명을 1차 모집하며, 나머지는 올해 하반기 추가 모집할 예정이다. 온라인 이용이 어려운 경우 시립요양원 방문 신청도 가능하다.

김종민 시 복지국장은 “시립요양원이 대전 최초 공공요양시설로 운영되는 만큼 양질의 서비스를 제공하도록 하겠다”며 “시립요양원 개원을 계기로 공공 중심의 노인 돌봄체계를 강화하고 어르신 복지 수준을 높여 나갈 것”이라고 말했다.