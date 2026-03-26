창간 80주년 경향신문

대전에 첫 공공요양시설 문 열어···시립요양원 입소자 모집

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

대전에 첫 공공요양시설 문 열어···시립요양원 입소자 모집

입력 2026.03.26 14:54

대전시가 26일 동구 판암동에서 대전시립요양원 개원식을 열고 있다. 대전시 제공

대전시가 26일 동구 판암동에서 대전시립요양원 개원식을 열고 있다. 대전시 제공

대전에 첫 공공요양시설인 시립요양원이 문을 열었다.

대전시는 26일 동구 판암동에 대전시립요양원을 개원했다고 밝혔다.

대전시립요양원은 지상 3층 규모로, 108개 병상을 갖추고 있다. 1인실 9개, 3인실 9개, 4인실 18개 등 모두 36개 생활실이 마련돼 있다.

시설은 입소자들이 가정에서와 같은 환경에서 생활할 수 있도록 꾸며졌다. 노약자나 장애인이 장애물 없이 생활할 수 있는 ‘배리어프리(BF)’ 인증도 획득했다.

24개 병상은 치매전담실로 운영된다. 이곳에서는 치매 노인을 위한 맞춤형 인지강화 프로그램 등을 제공한다.

시립요양원 입소 대상자는 장기요양인정등급(1~5등급) 인정을 받은 대전시민 중 시설급여 판정을 받은 경우로 제한된다.

시는 다음달부터 시립요양원 홈페이지를 통해 입소자 48명을 1차 모집하며, 나머지는 올해 하반기 추가 모집할 예정이다. 온라인 이용이 어려운 경우 시립요양원 방문 신청도 가능하다.

김종민 시 복지국장은 “시립요양원이 대전 최초 공공요양시설로 운영되는 만큼 양질의 서비스를 제공하도록 하겠다”며 “시립요양원 개원을 계기로 공공 중심의 노인 돌봄체계를 강화하고 어르신 복지 수준을 높여 나갈 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글