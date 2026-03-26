용인 반도체 산단 사수 시민대책위 출범···“산단 원안 사수”

용인 반도체 국가산단 사수 시민대책위원회(이하 대책위)는 26일 오후 2시 용인시청에서 발대식을 진행하고 공식적인 활동에 돌입했다고 밝혔다.

대책위는 발족 취지문을 통해 용인 국가산단의 위상을 “용인 반도체 국가산단은 단순히 지역의 개발사업을 넘어 대한민국 미래 산업 경쟁력과 직결된 국가 전략 프로젝트”라며 “오늘날 반도체 산업은 산업의 분야를 넘어 안보의 분야로 격상된 국가 경쟁력의 핵심 자산”이라고 밝혔다.

이어 “정치적 이해관계나 지역 간 표심 경쟁을 이유로 국가 안보와 직결된 전략 자산을 흔드는 움직임은 결코 용납될 수 없다”며 “정부가 모호한 태도를 버리고 원안 추진 방침을 분명히 천명할 것을 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

대책위는 이날 이전 시도 결사반대, 핵심 거점 선언, 경제 침체 경고 등의 내용을 담은 10대 결의문을 채택했다. 이날 발대식에는 용인의 교육, 문화, 복지, 경제계 관계자들이 참여했다. 대책위는 향후 범시민 서명운동과 대정부 항의 방문 등을 시행할 계획이다.

대책위 관계자는 “국가산단 문제는 이념이나 정치적 성향과 상관없는 110만 용인 시민 모두의 먹거리와 직결된 문제”라며 “정부와 정치권은 모호한 태도를 버리고 용인 원안 추진 방침을 분명히 천명해야 한다”고 밝혔다.