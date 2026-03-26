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대구시는 경북도와 함께 오는 31일 '2026 대구·경북 공공기관 지역인재 합동채용설명회'를 개최한다고 26일 밝혔다.

최근 3년간 대구지역 이전공공기관의 지역인재 채용률은 41.6%로 법정 의무채용 비율을 웃돌고 있다.

대구시는 이번 설명회를 통해 지역인재 채용 확대 흐름을 이어가고, 청년들의 지역 정착을 적극 지원할 방침이다.

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대구·경북 공공기관 ‘합동채용설명회’···31일 경북대 글로벌플라자서 개최

입력 2026.03.26 15:06

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2026 대구·경북 공공기관 지역인재 합동채용설명회 홍보 전단. 대구시 제공

2026 대구·경북 공공기관 지역인재 합동채용설명회 홍보 전단. 대구시 제공

대구시는 경북도와 함께 오는 31일 ‘2026 대구·경북 공공기관 지역인재 합동채용설명회’를 개최한다고 26일 밝혔다.

올해 14회를 맞는 이번 설명회는 경북대 글로벌플라자에서 오전 10시부터 오후 5시까지 진행된다. 공공기관 채용 일정에 맞춰 개최 시기를 기존 5월에서 3월로 앞당겼다.

특히 구직자를 위한 실질적인 채용 정보 제공에 초점을 맞췄다는 게 대구시의 설명이다.

한국가스공사·한국부동산원 등 대구지역 이전공공기관 9곳과 한국도로공사·한국전력기술(주) 등 경북지역 이전공공기관 7곳이 참여한다. 대구와 경북의 지방공공기관 및 민간기업(iM뱅크) 등 총 26곳도 동참한다.

구직자들은 기관별 인사담당자와의 1대 1 상담을 통해 채용 요강, 전형 절차 및 준비 전략 등 구체적인 정보를 얻을 수 있다. 퍼스널 컬러 진단, 인공지능(AI) 사진 촬영 등 취업 준비에 도움이 되는 체험 프로그램도 마련된다.

최근 3년간 대구지역 이전공공기관의 지역인재 채용률은 41.6%로 법정 의무채용 비율(30%)을 웃돌고 있다. 대구시는 이번 설명회를 통해 지역인재 채용 확대 흐름을 이어가고, 청년들의 지역 정착을 적극 지원할 방침이다.

오준혁 대구시 기획조정실장은 “앞으로도 지역 공공기관과의 협력을 강화해 지역 인재가 안정적으로 정착할 수 있는 기반을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 말했다.

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