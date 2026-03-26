역대 최악 산불·가뭄·폭우·폭염이 2025년 단 한 해에···기후위기는 이미 ‘지금의 문제’

국가기후위기대응위원회 ‘이상기후 보고서’

역대 최악의 산불, 108년 만의 가뭄, 200년만의 폭우와 관측 역사상 가장 뜨거웠던 여름. 이 모든 이상기후 현상이 모두 한 해에 일어났다. 정부가 26일 발표한 보고서를 보면 지난해 한국은 역대 최악의 산불과 동시다발적인 홍수, 가뭄을 겪었다. 기후위기는 더이상 미래가 아닌 지금의 문제다.

대통령 직속 국가기후위기대응위원회가 26일 공개한 ‘2025년 이상기후 보고서’를 보면, 지난해에는 역대 최대 규모의 산림 피해를 기록한 대형 산불, 1973년 관측 이래 가장 뜨거운 여름, 시간당 100㎜ 넘는 기록적인 집중호우, 108년 만의 극심한 가뭄이 동시다발적으로 나타났다.

위원회는 기상청, 행정안전부, 농림축산식품부, 국토교통부, 기후에너지환경부 등 10개 부처·21개 기관과 함께 지난해 발생한 이상기후 현상의 원인을 분석하고 분야별 영향과 대응현황을 정리했다.

지난해 3월21일부터 26일 사이에는 전국적으로 5건의 대형 산불이 동시에 발생해 총 10만5083.33㏊의 산림을 불태웠다. 고온·건조·강풍이 기상 조건이 모두 맞아 떨어지면서 역대 최악의 산불이 발생했다. 지난해 3월 21~26일 전국 평균기온은 14.2도에 달해 역대 가장 높았고, 경북 지역 상대습도는 평년 대비 15%포인트 낮은 상태를 보였다. 고온건조한 성격의 서풍이 강하게 불어들어 불길이 빠르게 번졌다. 지난해 3월25일 안동에는 순간풍속 시속 100㎞에 가까운 강풍이 불었다.

여름철 폭염은 6월부터 10월까지 장장 5개월간 이어졌다. 북태평양고기압이 이르게 확장해 6월 말부터 이미 한여름 날씨를 보였고, 7월 하순부터는 티베트고기압까지 영향을 미치며 이중 고기압으로 인한 역대급 더위가 찾아왔다. 여름철 전국 평균기온은 25.7도로 관측 이래 최고를 기록했다.

구미 55일, 전주 45일 등 20개 지점에서 관측 이래 가장 많은 폭염일이 나타났다. 지난해 7월26일에는 대관령 기온이 33.1도까지 올라 역사상 첫 폭염이 발생하기도 했다. 10월 중순까지도 남부지방에 30도 이상의 무더위가 이어졌다.

폭염으로 인한 고수온 현상도 지난해보다 보름이나 빠르게 발생해 최장기간인 85일 지속됐다. 5~9월 온열질환자 발생 수는 전년보다 20.4% 증가해 4460명에 달했다.

강수가 단기간 특정 지역에 집중되면서 폭염과 호우가 반복됐다. 7월17일 충남 서산에 쏟아진 비는 ‘200년만에 한번 내릴 폭우’로 기록됐다. 가평, 서산 등 15개 지점에서 1시간 최다강수량이 100㎜ 넘는 기록적인 집중호우가 발생했다. 지난해 국지성 집중호우로 총 25명이 사망했다.

서쪽 지역이 폭우와 홍수를 겪는 동안 강원 영동에는 기록적인 가뭄이 닥쳤다. 영동지역 여름철 강수량은 평년 대비 3분의1인 232.5㎜에 불과했다. 영동지역은 주로 동풍이 불 때 강수량이 늘어나는데, 지난해에는 북태평양고기압의 영향으로 북서풍이 주로 불어오면서 영동지역이 바싹 말랐다. 강릉에 식수를 공급하는 오봉저수지의 저수율은 준공 후 최저치인 11.5%까지 떨어졌다. 단계적 제한 급수까지 시행되는 등 식수난이 발생했으며 농작물이 고사했다.

김용수 국가기후위기대응위원회 사무처장은 “이제 우리 삶 전반에서 기후위기를 피부로 느낄 수 있게 된 상황”이라며 “국가기후위기대응위원회를 중심으로 탄소중립 이행을 위한 정책실행력을 강화해 나가겠다” 밝혔다.