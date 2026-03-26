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정명근 화성시장, ‘에너지 수급 불안’ 지역 기업·농장 긴급 점검

입력 2026.03.26 15:08

정명근 화성시장이 지난 25일 지역 내 화훼농장을 점검하고 있다. 화성시 제공

정명근 화성시장이 지난 25일 지역 내 화훼농장을 점검하고 있다. 화성시 제공

화성시는 정명근 경기 화성시장이 중동 정세 불안에 따른 에너지 수급 불안이 확대됨에 따라 관내 제조업체와 화훼농가를 잇따라 방문해 민생 현장을 직접 점검했다고 26일 밝혔다.

앞서 화성시는 지난 17일부터 20일까지 관내 기업을 220개사를 대상으로 긴급 실태조사를 실시했다. 그 결과 전체 기업의 86.4%가 조업 차질을 겪고 있는 것으로 나타났다.

화성시는 운전자금 지원 대상을 202개사에서 302개사로 확대하고, 경기도 중소기업 육성자금 지원 대상도 1300개사에서 1900개사로 늘린다.

또 수출 물류비 지원 한도를 기업당 300만 원에서 500만 원으로 상향하고 지방세 기한 연장 및 징수 유예 등 세정 지원도 병행해 기업 부담을 실질적으로 완화할 방침이다.

정명근 화성시장은 “이재명 정부가 청와대 비상경제상황실을 통해 국정 상황을 매일 점검하듯 화성특례시는 민생 현장에서 기업과 시민의 삶을 매일 아침 직접 챙기겠다”며 “중앙정부의 비상경제 정책이 현장에서 겉돌지 않고 시민의 삶 속에서 체감될 수 있도록 지방정부가 할 수 있는 모든 행정력을 속도감 있게 가동하겠다”고 밝혔다.

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