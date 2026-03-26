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건설공사 계약액 2년 연속 증가했지만…‘공공부문’ 커지고 민간은 여전한 ‘침체’

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지난 2023년 크게 꺾였던 국내 건설공사 계약 실적이 2년 연속 증가했다.

4분기 기준으로는 계약 총액이 79조5000억원으로 전년 동기 대비 5.7% 증가했다.

4분기 공공부문 계약액은 35조5000억원으로 전년 동기 대비 11.3% 늘었다.

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건설공사 계약액 2년 연속 증가했지만…‘공공부문’ 커지고 민간은 여전한 ‘침체’

입력 2026.03.26 15:31

  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 시내에서 건축 중인 아파트 단지들. 조태형 기자

서울 시내에서 건축 중인 아파트 단지들. 조태형 기자

지난 2023년 크게 꺾였던 국내 건설공사 계약 실적이 2년 연속 증가했다. 항만·도로 등 공공부문 토목사업 추진이 활발해진 영향으로, 민간부문은 여전히 부진해 건설업 전체가 회복하는 데에는 시간이 걸릴 것으로 보인다.

국토교통부는 26일 2025년 연간 건설공사 계약액이 263조1000억원으로 전년 대비 4.2% 증가했다고 발표했다. 4분기 기준으로는 계약 총액이 79조5000억원으로 전년 동기 대비 5.7% 증가했다.

이같은 증가세는 공공부문이 견인했다. 4분기 공공부문 계약액은 35조5000억원으로 전년 동기 대비 11.3% 늘었다. 반면 민간부문은 48조9000억원으로 전년 같은 기간과 비교해 2.5% 증가하는 데 그쳤다.

최근 10년 추이를 보면 건설공사 계약액이 가장 컸던 시점은 2022년 2분기로 82조7000억원을 기록했다. 이후 공사비 상승 등으로 건설경기가 침체되면서 2023년 3분기 45조5000억원으로 최저점을 찍은 후 다시 증가하는 추세다.

지난해 4분기 계약액은 과거 최고액의 약 96% 수준이다. 공공부문 비중이 커지고 민간부문이 쪼그라든 게 과거와 달라진 점이다. 최근 5년 중 연간 계약액이 가장 컸던 2022년에는 공공부문 계약금액이 61조5000억원으로 전체의 20.7% 수준이었는데 지난해는 공공부문 비중이 32.2%(84조9000억원)까지 올라왔다.

건설 기업 규모별 격차도 전년보다 커졌다. 지난해 4분기에 건설업계 상위 1~50위 기업은 계약액이 40조원으로 전년 동기 대비 13% 증가한 반면, 51~100위 기업은 51조1000억원으로 19.9%나 감소했다.

현장 소재지별로는 수도권 계약금액이 줄고 비수도권은 늘었다. 수도권은 4분기 계약금액이 40조원으로 전년 대비 1.8% 감소했고 비수도권은 39조5000억원으로 14.6% 늘었다.

이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 “건설공사 계약액이 전년보다 증가한 것은 긍정적이지만, 물가상승률과 이외 공사비 증가요인을 감안하면 증가 폭이 크지 않고 민간수요도 여전히 위축돼 있어 업황 회복이 여전히 더딘 것으로 판단된다”라고 말했다.

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