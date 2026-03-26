서울 송파구는 유아 대상 ‘원어민 영어교실’이 올해 4월부터 운영을 시작한다고 26일 밝혔다.

구는 영어 사교육비 부담을 덜기 위해 2023년 서울시 최초로 어린이집과 유치원을 대상으로 원어민 영어교실을 운영하고 있다. 지난해 만족도 조사에서 유치원 학부모 99.7%, 교직원 97%가 긍정적으로 평가할 정도로 높은 호응을 얻고 있다.

공교육 기반 영어수업은 올해도 이어진다. 4월부터 어린이집 특별활동과 유치원 방과 후 과정에서 운영한다. 어린이집 88곳 167개 반 1871명, 유치원 40곳 141개 반 2884명 등 총 4700여명이 참여한다. 만 4·5세 원아가 공교육과 공공 보육 안에서 원어민 영어수업을 받는다.

수업은 나이별 수준에 맞춰 운영된다. 영어를 처음 접하는 만 4세는 놀이 중심 파닉스와 기초 어휘를, 만 5세는 의사소통 중심 활동으로 단계별 학습을 진행한다. 원어민 강사와 한국인 보조교사가 함께하는 2인 1조 체계로 운영된다.

올해는 큐알(QR)코드를 활용해 영어 동요를 듣고 애니메이션을 보며 율동을 따라 하도록 구성해 시각과 청각을 함께 활용한 학습이 가능하다. 온라인으로 연 1회 진행하던 영어 발표회는 오프라인으로 바꿨다. 아이가 영어로 발표하는 기회를 마련하고, 학부모가 수업 성과를 확인할 수 있도록 했다.