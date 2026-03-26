이태원 참사 유족 “청문회서 총체적 부실 대응 드러나…전면 재수사하라”

10.29 이태원 참사 유가족들이 정부에 지난 청문회에서 드러난 각종 의혹을 재수사하라고 촉구했다.

이태원 참사 유가족협의회와 이태원 참사 시민대책회의는 26일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 “청문회를 통해 기존 수사의 한계와 미비점이 확인됐다”며 “관련 의혹 전반에 대한 철저한 재수사가 필요하다”고 밝혔다.

앞서 지난 12~13일 열린 이태원 참사 특별조사위원회 청문회에선 참사 당시 정부, 경찰, 소방 등의 부실 대응 실태가 드러났다. 송해진 이태원 참사 유가족협의회 운영위원장은 “청문회는 끝났고, 이제 수사가 그 의혹들을 받아 안아야 한다”며 “무혐의 처분을 받은 책임자들에 대한 수사, 재판 중인 인물들에 대한 보완 수사, 청문회 증인들의 위증 여부 확인 이 모두가 검경 합동수사팀이 지금 당장 해야 할 일”이라고 말했다.

청문회에선 참사 당일인 2022년 10월29일 경찰의 초동 대응 실패가 구체적으로 확인됐다. 압사 위험을 알리는 112 신고가 11건 접수됐지만 처리되지 않았다. 신고 대부분은 현장 출동 없이 허위로 종결 처리됐다. 김광호 당시 서울경찰청장이 참사 직전 서울청 상황회의에서 안보부장에게 이태원에 경비기동대 배치를 요청하는 발언을 하지 말라고 지시한 사실도 드러났다.

유족들은 행정안전부가 제 역할을 하지 않은 것에 대해서도 재수사를 요구했다. 중앙재난안전상황실이 압사 사고를 인지하고도 40여분이 지나서야 이상민 전 행정안전부 장관에게 보고했고, 중앙재난안전대책본부 역시 다음날 오전 9시까지 실질적으로 가동되지 못했다는 것이다.

용산구청의 대응 역시 부실했다는 지적이 이어졌다. 박희영 용산구청장은 참사 이후 법령상 의무인 재난안전대책본부를 설치하지 않았고, 유관기관에 상황을 전파하지 않은 것으로 확인됐다.

특히 참사 당일 박 전 구청장은 구청 당직근무자들에게 윤석열 전 대통령을 비판하는 진보 단체의 전단지 제거 업무를 지시한 것으로 드러났다. 참사 전후 박 전 구청장이 김종철 당시 대통령경호처 차장 등과 수차례 통화한 사실도 확인됐다.

유족들은 최성범 전 용산소방서장에 대한 재수사와 기소를 요구했다. 최 전 서장은 현장 도착 이후 약 40분간 지휘권을 선언하지 않았고, 중증도 분류나 응급의료소 설치 등 기본적인 응급 대응을 하지 않았다. 최 전 서장은 업무상 과실치사상 혐의로 입건됐지만 검찰은 2024년 불기소 처분을 내렸다.

송은영 전 이태원역장에 대한 재수사도 요구도 나왔다. 청문회에서는 시뮬레이션을 통해 무정차 조치를 조기에 시행했다면 참사를 예방하거나 인명 피해를 줄일 수 있었을 가능성이 제기됐다. 경찰 역시 당시 무정차 요청을 했던 것으로 나타났지만, 송 전 역장은 이를 시행하지 않았다.

유족들은 기자회견을 마치고 청와대 관계자와 검경 합동수사팀에 수사의견서를 전달했다.