WSJ “트럼프, 보좌진에 ‘전쟁 몇 주 안에 끝내라’ 지침 내려”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁을 몇 주 안에 끝내자는 지침을 참모들에 하달했다는 보도가 나왔다.

월스트리트저널(WSJ)은 25일(현지시간) 트럼프 대통령이 보좌진과의 비공개 대화에서 현시점 이란 전쟁은 “마지막 단계에 있다”고 말했다고 보도했다. 트럼프 대통령은 애초 자신이 이란과 전쟁을 지속할 기간으로 공개 설정한 4∼6주 시간표를 지켜줄 것을 보좌진에게 요구한 것으로 전해졌다.

미국은 지난달 28일 이스라엘과 함께 이란을 공습해 전쟁을 시작했다. 4월 중순이 되면 전쟁 6주가 된다. 따라서 트럼프 대통령이 이르면 다음 달 종전을 목표로 삼은 것으로 보인다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담 일정을 5월 중순으로 조정했다고 밝혔다. 이 때문에 트럼프 대통령이 방중 전에 이란과의 전쟁을 끝내려 하는 것 아니냐는 관측이 나왔다.

트럼프 대통령은 전쟁을 일찍 끝내려고 하지만 실제로 4월 중순 전까지 종전이 이뤄질지는 미지수다. 미국은 이번 주말까지 시한을 주고 이란에 협상을 요청했으나 이란은 아직 미국과의 직접 대화를 거부하고 있다.

트럼프 대통령은 종전을 위해 협상뿐만 아니라 이란 본토와 섬을 겨냥한 군사작전까지 동시에 추진하고 있다. 트럼프 대통령은 지상군 투입 의향이 있지만 조기 종전 계획이 뒤틀릴 수 있어 실행을 꺼리고 있다고 WSJ는 보도했다. 미 당국자는 트럼프 대통령이 전쟁이 지속해 미군 사상자가 증가하는 일도 우려하고 있다고 전했다.

WSJ는 트럼프 대통령의 일부 측근들이 “이란의 정권 교체는 트럼프 행정부 공적이 될 것”이라며 더 강경하게 나아갈 것을 촉구하고 있다고 전했다.