LG 신형 TV, ‘기술력’으로 중국 견제…적자 탈출 여부는 미지수

‘올레드 에보’ 등 2026년형 제품 공개 “자체 칩셋 보유로 우위”

LG전자가 화질과 인공지능(AI)기능을 강화한 유기발광다이오드(올레드·OLED) TV 신제품을 공개하며 프리미엄 시장 1위 수성에 나섰다. 중국 기업들의 공세로 경쟁이 치열해지는 상황에서 전용 칩셋 등 기술력으로 승부하겠다는 구상이다. 다만 중동 전쟁과 그에 따른 경제적 불안이 커지면서 지난해 TV 사업 부진을 털어낼 수 있을지는 미지수다.

LG전자는 지난 25일 서울 영등포구 그라운드220에서 설명회를 열고 2026년형 ‘LG 올레드 에보(evo)’ 제품군을 선보였다. 신제품은 ‘하이퍼 래디언트 컬러’ 기술을 적용, 화면이 이전 올레드 TV보다 최대 3.9배 밝으며 역대 제품 중 가장 선명하다. 초저반사 디스플레이 기술과 AI 성능을 5.6배 향상한 ‘3세대 알파 11 AI 프로세서’도 적용됐다. 설명회에서 시연을 지켜보니 검은색 화면에 물체를 비추어도 빛 반사가 거의 나타나지 않았다. 또한 독자 플랫폼 webOS26에 마이크로소프트 코파일럿 외에 구글 제미나이도 탑재했다.

LG전자는 역대 가장 개선된 화질을 구현한 신제품을 통해 올레드 시장 1위를 지켜내겠다며 자신감을 보였다. 특히 기술 경쟁력을 앞세워 중국 TCL이 일본 소니와 합작법인을 설립해 프리미엄 시장 공략에 나서는 것에 대응한다는 입장이다.

백선필 디스플레이 CX담당 상무는 “우리는 자체 칩셋을 갖고 있어 임상데이터가 훨씬 많다”면서 “마케팅 관점에서 네임밸류를 활용하는 것은 지켜봐야 할 일이지만, 소니는 자사 칩이 아닌 대만 칩으로 올레드 TV를 만들어오고 있다. 올레드에서 LG가 소니에 절대 밀리지 않는다”고 말했다. LG의 자체 SoC(시스템온칩)인 알파 AI 프로세서와 알고리즘 기술을 통한 하드웨어 컨트롤 역량에서 우위에 있다는 의미로 풀이된다. 백 상무는 올레드 TV 시장에서 약 30%를 점유한 삼성전자와의 경쟁에 대해서도 “기본적으로 올레드 업체가 있는 것이 좋고, 서로 경쟁하면서 더 발전할 것”이라며 “메이저 볼륨(비중)을 가져갈 자신이 있다”고 말했다.

올레드 TV는 전체 TV 시장에서 차지하는 비중이 3% 내외이나 정체된 글로벌 TV 시장에서 성장 잠재력이 높은 분야로 꼽힌다. 다만, TV를 담당하는 LG전자 MS사업부는 지난해 약 7500억원 규모의 적자를 기록했다. 전반적인 TV 수요 감소에다 중국 기업들의 공세가 거세지면서 적자폭이 확대됐다. 올해도 중동 전쟁과 메모리 가격 폭등으로 TV 부진이 이어질 것으로 전망된다. 백 상무는 이에 대해 “전쟁, 환율, 운송료 등 변수가 생겼지만 체질 개선을 통해 전년보다 조금 나은 성적 나올 수 있을지 않을까 조심스레 생각한다”고 말했다.

LG전자는 이날 모든 부품을 내장한 두께 9㎜의 월페이퍼 TV ‘LG 올레드 에보 W6’, 프리미엄 액정표시장치(LCD) TV ‘LG 마이크로 RGB 에보’도 함께 공개했다.