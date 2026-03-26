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본문 요약

2023년 서울 강서구청장 보궐선거에 개입한 의혹을 받는 김규현 전 국가정보원장이 경찰에 추가 소환됐다.

김 전 원장은 국정원장으로 일하던 2023년 서울 강서구청장 보궐선거에 개입한 혐의를 받는다.

국정원은 보궐선거 본투표를 하루 앞둔 그해 10월10일 "중앙선거관리위원회의 투·개표 시스템에 해킹 취약점이 다수 발견됐다"는 보안 점검 결과를 발표했다.

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경찰, ‘선거 개입 의혹’ 김규현 전 국정원장 추가 소환

입력 2026.03.26 16:10

  • 우혜림 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김규현 전 국가정보원장이 지난해 11월7일 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에 출석해 회의 시작을 기다리고 있다. 국회사진기자단

김규현 전 국가정보원장이 지난해 11월7일 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에 출석해 회의 시작을 기다리고 있다. 국회사진기자단

2023년 서울 강서구청장 보궐선거에 개입한 의혹을 받는 김규현 전 국가정보원장이 경찰에 추가 소환됐다.

서울경찰청 광역수사단 반부패수사대는 26일 오전 김 전 원장을 피의자 신분으로 불러 조사 중이라고 이날 밝혔다. 경찰은 지난 12일 직권남용 등의 혐의를 받는 김 전 원장을 처음 불러 조사했다.

김 전 원장은 국정원장으로 일하던 2023년 서울 강서구청장 보궐선거에 개입한 혐의를 받는다. 국정원은 보궐선거 본투표를 하루 앞둔 그해 10월10일 “중앙선거관리위원회의 투·개표 시스템에 해킹 취약점이 다수 발견됐다”는 보안 점검 결과를 발표했다. 이 결과는 같은 해 7월부터 9월까지 진행한 ‘가상 해킹’을 토대로 한 것으로 전해졌다.

당시 여당인 국민의힘은 사전투표 폐지와 수개표 도입을 강하게 주장했다. 이 과정에서 그동안 일부에서만 제기되던 ‘부정선거론’이 정치권 전체의 논쟁거리로 떠오르는 계기가 됐다. 더불어민주당 등은 이같은 논란의 출발점이 된 발표 자료가 김 전 원장이 주도해 작성된 것이라고 의심한다. 이와 관련해 지난해 10월 국정원 출신인 박선원 민주당 의원이 의혹을 제기하며 고발장을 냈다.

경찰은 국정원이 해당 점검 결과를 발표하기 전에 선관위와 어떤 협의를 했는지 등을 조사한 것으로 전해졌다.

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