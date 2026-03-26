중 외교부, 미·중정상회담 날짜 확답 안 해

린젠 중국 외교부 대변인은 26일 정례브리핑에서 시진핑 국가주석과 도널드 트럼프 미국 정상회담의 날짜 관련 질문에 “두 정상의 관계는 양국관계에서 중요하 역할을 한다”며 “중국은 미국과 계속 소통하고 있다”고 말했다.