서울시, 감사의 정원 공사 재개···“행정절차 이행완료”

국토교통부로부터 행정절차를 이행하지 않았다며 ‘공사 중지 명령’을 받았던 서울시의 ‘감사의 정원’ 공사가 지난 22일부터 재개됐다.

26일 서울시에 따르면 지난 18일 국토부가 요청한 행정절차를 모두 이행 완료 후 시는 국토부에 20일 공문을 보내 이 같은 사실을 전달했다.

시 관계자는 “국토부 처분은 행정절차를 이행할 때까지 공사를 중지하라는 내용이었던 것으로 그 절차를 모두 이행했다”며 “이에 따라 중지 명령의 효력이 끝나 (국토부에) 이행 완료 사실을 알린 후 22일 공사를 재개했다”고 설명했다.

시는 국토부가 지적한 절차 위반 사항을 보완하기 위해 지난 12일 지상 상징조형물 조성, 18일 지하 미디어 전시 공간에 대해 각각 도시계획시설사업 실시계획을 고시했다.

고시에 따르면 감사의 정원 지상 면적은 3330.87㎡로, 조형물 23개가 466.58㎡ 넓이를 차지하고, 주변에 계단 등의 시설물이 설치된다. 지하에는 495.46㎡의 시설이 만들어질 예정이다.

시는 6·25 참전 용사들의 희생에 고마움을 표하기 위해 광화문광장에 감사의 정원 조성을 추진해 왔다. 하지만 일각에선 기존 광화문광장의 상징성과 어울리지 않는다는 지적이 제기됐다.

앞서 국토부는 감사의 정원이 행정절차를 이행하지 않아 국토계획법과 도로법을 위반했다며 공사 중지 명령을 사전 통지하고 이달 3일 중지 명령을 확정했다.

다만 공사 중지 기간에도 지하 전시실 상판 덮개를 시공하고 기존 지하 외벽을 보강하는 등의 안전조치는 허용됐다. 시는 21일 방탄소년단(BTS) 공연으로 인파 밀집이 예상돼 안전조치가 필요하다고 요구했고, 국토부는 이를 받아들였다.